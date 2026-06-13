Un salvataggio da super eroi è stato fatto in Cina, sulle rive del fiume Jiangsu. Un gruppo di ragazzi su una “barca drago” ha salvato un cane che era caduto in acqua. Il cucciolo era spaventatissimo e riuscire a tirarlo fuori dalla fessura nel muro in cui si era riparato non è stato semplicissimo. Con pazienza e insistenza, alla fine, i marinai improvvisati sono riusciti a prenderlo e riportarlo in superficie.

L’arrivo della barca drago

Il 12 giugno a Jiangsu, in Cina, un gruppo di ragazzi stava facendo un giro sul fiume a bordo di una dragon boat, ovvero una barca drago. In un piccolo varco nel muro hanno avvistato un cucciolo immobile e spaventatissimo.

Il cagnolino era caduto in acqua e, non riuscendo a risalire in superficie, aveva trovato rifugio in quella piccola insenatura.

La scena, tenerissima, è stata ripresa in un video. I giovani non si sono persi d’animo e hanno subito fermato la loro traversata per cercare di salvare il cane rimasto bloccato in acqua.

Il salvataggio del cane

Il cucciolo è rimasto tutto il tempo fermo in uno stretto varco lungo la sponda del fiume. Le persone a bordo della dragon boat, appena hanno notato l’animale, hanno provato ad avvicinare con cautela l’imbarcazione all’argine.

Inizialmente, una volta raggiunto il cucciolo, hanno sporto le pagaie per fare in modo che il cagnolino riuscisse a salire nella barca. L’animale, però, era molto intimorito e non si muoveva.

Così il gruppo ha continuato ad avvicinarsi portando la barca quasi attaccata al muro. Uno dei passeggeri si è sporto e, dopo alcuni tentativi, è riuscito a prendere il cagnolino e a riportarlo in superficie sopra al ponte.

Il cucciolo era probabilmente incastrato e ci è voluto un po’ per riuscire ad afferrarlo. Dopo averlo messo in sicurezza, il soccorritore lo ha riportato sano e salvo a riva, seppur tutto bagnato. Il filmato documenta un gesto di grande compassione e un lieto fine per l’animale in difficoltà.

Cos’è la dragon boat

La “dragon boat” è l’imbarcazione dalla quale prende il nome uno sport di squadra cinese che ha origine da un’antica disciplina orientale. La “barca drago” è decorata con testa e coda di drago e l’equipaggio standard è solitamente formato da 20 pagaiatori, un tamburino (a prua) che scandisce il ritmo e un timoniere (a poppa).

Nato in Cina oltre 2000 anni fa, questo sport è legato alla leggenda del poeta Qu Yuan, che si gettò nel fiume Mi-Lo per protesta politica. I pescatori accorsero con le loro barche sbattendo i remi sull’acqua per allontanare i pesci e salvare il poeta. Da questa storia deriva l’annuale Dragon Boat Festival.

La dragon boat è lunga circa 12 metri e larga 1 metro, può ospitare fino a 20 atleti che remano in maniera sincronizzata. I pagaiator: siedono a coppie e usano una pagaia specifica per spingere l’imbarcazione. Il tamburino batte un grande tamburo per dare il tempo e mantenere la sincronia dei movimenti. Il timoniere si trova a poppa e guida la direzione della barca attraverso un lungo remo.