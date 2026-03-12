Un uomo dalla prontezza di riflessi ha afferrato a mani nude un cane dopo che l’animale era saltato dal secondo piano di un palazzo nella Cina sud-occidentale.

L’animale era appena tornato dalla città in campagna e stava giocando in casa: improvvisamente si deve essere sporto eccessivamente ed è caduto. Per sua fortuna, dal basso un uomo alzato lo sguardo e mostrando grandi riflessi ha afferrato il cagnolino al volo.

Il video è subito diventato virale in rete, anche se qualcuno ne ha messo in dubboi la veridicità, sostenendo che non sia un filmato reale ma creato con l’AI.

Video tratto da: IPA / KameraOne