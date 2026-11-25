Ancora una volta il cane si dimostra il miglior amico dell’uomo, anzi dei bambini: un golden retriever s’è tuffato senza indugio in una piscina dopo aver capito che una bambina di due anni stava affogando. Il drammatico salvataggio è avvenuto a Chapada dos Guimarães, vicino a Cuiabá, nello stato brasiliano del Mato Grosso.

Le immagini di una telecamera di sicurezza mostrano la piccola Maite, vestita di rosa, ferma sui gradini di una piscina prima di avventurarsi verso la parte più profonda. Non appena lascia il gradino sommerso, la bambina inizia subito ad annaspare e scompare sotto la superficie dell’acqua.

In lontananza si scorge un altro bambino, che sembra non accorgersi di quanto sta accadendo ma Tereza, il golden retriever della famiglia, si accorge del pericolo e interviene prontamente. Il cane corre verso il bordo della piscina, si tuffa in acqua e nuota rapidamente verso la piccola che sta annegando.

Maite riesce ad aggrapparsi a Tereza, usando l’animale per restare parzialmente a galla; nonostante il cane faccia a sua volta fatica a rimanere a galla, non abbandona la bambina. L’intervento del cane attira l’attenzione della famiglia: un adulto accorre verso la piscina e si tuffa per trarre in salvo la piccola.

La madre di Maite, la personal trainer Gladissa Filbido, ha poi raccontato che il terribile episodio è avvenuto mentre la famiglia si trovava in vacanza a casa della cognata, dove vive Tereza. La donna ha spiegato di essersi allontanata per un momento a prendere una fetta di torta, mentre l’altra figlia, Nicolly, era andata a recuperare la vaschetta del cane. In quei pochi istanti, Maite ha deciso inaspettatamente di entrare in piscina da sola.

Gladissa ha riferito che la figlia ha familiarità con le piscine, ma non era mai entrata in acqua senza la presenza di un adulto. “Mia figlia ha accesso alle piscine, ma non entra mai, assolutamente mai, da sola. Aspetta sempre che qualcuno entri insieme a lei”. Quando, in seguito, Gladissa ha chiesto a Maite cosa stesse cercando di fare, la bambina ha risposto che voleva semplicemente tuffarsi in acqua.

La madre ha ha condiviso sui social media le immagini riprese dalla telecamera di sicurezza per avvertire gli altri genitori di quanto rapidamente possa verificarsi un incidente potenzialmente letale e ha definito Tereza un’eroina, attribuendo all’animale il merito di aver mantenuto a galla Maite il tempo necessario affinché la famiglia potesse raggiungerla.

Maite è uscita illesa dalla disavventura; in seguito, Gladissa ha pubblicato altri filmati che mostrano la bambina mentre gioca allegramente con la sua salvatrice a quattro zampe.

Video tratto da: IPA / KameraOne