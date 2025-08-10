Portare il cane al mare è il sogno di molti proprietari: condividere la gioia di correre sulla sabbia, fare il bagno e trascorrere insieme le vacanze è un’esperienza che può essere bellissima. Ma prima di partire con ciotola e guinzaglio è fondamentale sapere cosa dice la legge, perché le regole non sono uguali ovunque e, in alcuni casi, la disinformazione può costare una multa salata.

Nessuna legge nazionale ma occhio alle ordinanze locali

In Italia non esiste una legge nazionale che stabilisce in modo univoco se i cani possono o meno accedere alle spiagge. La competenza è affidata a Regioni, Comuni e Capitanerie di Porto, che possono emettere ordinanze specifiche per il tratto di litorale sotto la loro gestione. Questo significa che ogni località balneare può avere regole diverse, anche a pochi chilometri di distanza.

Le ordinanze devono essere comunicate in modo chiaro ai cittadini: per essere valide, i divieti vanno riportati su cartelli ben visibili, con riferimento alla norma di legge. In assenza di segnalazioni, non si può imporre una sanzione arbitraria.

Cani nelle spiagge libere e negli stabilimenti: cosa cambia

Sulle spiagge libere, se non è presente un divieto esplicito, è in genere consentito portare il cane, rispettando alcune regole di convivenza civile.

Negli stabilimenti balneari privati, invece, la decisione è in mano al gestore: alcuni accettano animali, altri li vietano del tutto, mentre in certe strutture esistono vere e proprie “bau beach” attrezzate con ciotole, docce e zone d’ombra.

Gli obblighi per il proprietario

Anche dove l’accesso è consentito, non significa libertà totale. In base alle ordinanze più comuni e al Codice Civile, il proprietario è tenuto a:

tenere il cane al guinzaglio corto (di solito non più lungo di 1,5 metri);

(di solito non più lungo di 1,5 metri); avere sempre con sé una museruola , da usare se richiesto dalle autorità o in caso di rischio;

, da usare se richiesto dalle autorità o in caso di rischio; raccogliere immediatamente le deiezioni;

immediatamente le deiezioni; garantire acqua fresca e ombra al cane, proteggendolo dal sole nelle ore più calde;

al cane, proteggendolo dal sole nelle ore più calde; vigilare affinché l’animale non rechi disturbo o pericolo ad altre persone.

Bagno in mare e battigia

Il bagno per i cani non è vietato per legge in modo generale, ma può esserlo in base a ordinanze locali. In molte spiagge è consentito solo al di fuori delle ore di punta, per motivi di sicurezza e igiene.

La battigia, essendo fascia demaniale di libero transito, può essere percorsa, ma anche qui possono valere limitazioni stabilite dalla Capitaneria di Porto.

Eccezioni e casi particolari

I cani guida per persone non vedenti e i cani da salvataggio sono sempre ammessi, indipendentemente da eventuali divieti, e devono avere libero accesso alle spiagge. Alcuni Comuni prevedono anche deroghe per cani addestrati in attività di protezione civile.

Regolamenti speciali per il 2025 e sanzioni per chi non rispetta le regole

Negli ultimi anni molte località hanno aggiornato le proprie norme. Uno dei casi più recenti è quello dell’Isola del Giglio, che con l’ordinanza n. 23 del 1° luglio 2025 ha introdotto regole molto precise: obbligo di libretto vaccinale, divieto di balneazione tra le 9:30 e le 19:00, divieto per cani aggressivi o in cattive condizioni di salute, e obbligo di fornire agli animali ombra e acqua.

Le multe possono variare da Comune a Comune e arrivare anche a centinaia di euro. E non si tratta solo di cani, anche lasciare oggetti o rifiuti in spiaggia può comportare sanzioni: ecco cosa non si può lasciare in spiaggia.

Consigli pratici prima di partire

Informarsi in anticipo: consulta il sito del Comune o chiedi alla Capitaneria di Porto della zona di destinazione.

in anticipo: consulta il sito del Comune o chiedi alla Capitaneria di Porto della zona di destinazione. Scegli spiagge dog friendly : molte sono recensite online e offrono servizi dedicati.

: molte sono recensite online e offrono servizi dedicati. Attenzione al caldo : sabbia e pietre possono diventare roventi, rischiando di ustionare i cuscinetti del cane.

: sabbia e pietre possono diventare roventi, rischiando di ustionare i cuscinetti del cane. Porta un kit da spiaggia per il cane: acqua, ciotola, ombrellone o tenda, giochi e sacchetti per la raccolta delle deiezioni.

In sintesi, in Italia portare il cane in spiaggia è possibile ma non sempre e non ovunque. L’accesso dipende dalle ordinanze locali e dalla disponibilità delle strutture balneari. Prima di partire, dunque, è sempre utile informarsi non solo sulle regole per i cani, ma anche su altre norme che riguardano la spiaggia: ad esempio, sai se lasciare l’ombrellone in spiaggia durante la notte è legale?