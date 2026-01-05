All’inizio del 2026 le classifiche raccontano una storia che, a prima vista, sembra illogica: brani usciti mesi o addirittura anni fa sono tornati improvvisamente al centro della scena. Sono vere e proprie rinascite digitali, capaci di trasformare una canzone “dimenticata” in un fenomeno virale globale. Il caso di “Soltero”, insieme al ritorno de “L’amore non mi basta” di Emma Marrone e all’effetto moltiplicatore di Stranger Things, è l’emblema di un nuovo modo di consumare musica: frammentato, emotivo, imprevedibile.

Oggi una hit non nasce più solo da una strategia discografica o da un passaggio radiofonico insistente. Può emergere da un video di pochi secondi, da un meme, da una scena di una serie o da una comunità online che decide – spesso senza coordinarsi – che quella canzone “è il suono giusto” per raccontare qualcosa.

“Soltero”: quando la viralità non è costruita

Il primo grande tormentone del 2026 è arrivato quasi in sordina. “Soltero”, di Leonardo De Andreis, non è nato come singolo spinto da una major né come colonna sonora di un balletto virale. Eppure, in poche settimane, è diventato uno dei brani più utilizzati su TikTok e ha scalato le playlist di Spotify. Il motivo sta nel suo linguaggio emotivo: malinconico, diretto, riconoscibile.

La canzone ha intercettato un sentimento generazionale preciso – la difficoltà di costruire relazioni autentiche – e lo fa con un’estetica che richiama i primi anni Duemila. Nessuna coreografia, nessuna challenge studiata a tavolino. Solo video personali, confessionali, spesso girati in camera da letto o in macchina. L’algoritmo ha fatto il resto, amplificando ciò che le persone hanno sentito come “vero”.

Emma e il ritorno dell’immaginario condiviso

Ancora più emblematico è il caso di “L’amore non mi basta”, brano del 2013 tornato in vetta alle classifiche italiane dopo più di dodici anni. La canzone è diventata colonna sonora di video dedicati al calcio, in particolare a momenti iconici della Serie A del passato: gol, esultanze, stagioni mitizzate.

Il risultato è un cortocircuito potente. Un brano nato per raccontare una relazione che non regge è stato reinterpretato come metafora di un tempo che non torna più. La nostalgia, più che il tormentone, è diventato in questo caso il motore della viralità. Non è un caso che la stessa Emma abbia parlato di “miracolo”.

Stranger Things e l’effetto serie tv sulle hit del passato

Se c’è una piattaforma capace di resuscitare cataloghi musicali interi, quella è Netflix. Stranger Things lo ha dimostrato ancora una volta, riportando sotto i riflettori brani leggendari come Running Up That Hill (A Deal With God) di Kate Bush o Purple Rain di Prince. Quest’ultima – senza fare spoiler – è stata inserita in un momento narrativo chiave della serie. Il pubblico più giovane, che non aveva un legame diretto con la canzone di Prince (uscita nel 1984) ha scoperto il brano nel contesto emotivo di una serie amatissima: Stranger Things è un fenomeno globale culminato proprio a inizio 2026 con l’episodio finale della serie. Da lì, il passaggio a TikTok e alle piattaforme di streaming è stato praticamente immediato.

Un altro esempio perfetto di viralità è End of Beginning di Djo, alias Joe Keery. Pubblicata nel 2022, la canzone è esplosa grazie a TikTok e Instagram, diventando la colonna sonora di video legati al cambiamento, alla nostalgia, alle scelte di vita. E scoprire che dietro quel brano c’è l’attore che interpreta Steve Harrington proprio in Stranger Things è stata la ciliegina sulla torta. La canzone funziona perché parla di fine e di inizio, esattamente come il momento che molti utenti stanno vivendo – e raccontano – online.

“Turn the lights off” e il potere dei meme seriali

C’è anche Turn the Lights Off di Kato: il brano, uscito oltre quindici anni fa, è tornato a circolare massicciamente tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 grazie a un meme diventato onnipresente su TikTok e Instagram. Il protagonista questa volta è l’attore Jon Hamm, immortalato in una scena della serie Your Friends & Neighbors: volto segnato, luci strobo, movimenti scomposti in pista dopo una giornata disastrosa.

Nel meme, la musica originale della scena viene sostituita proprio da Turn the Lights Off. Il risultato è un corto circuito perfetto tra fiction, autoironia e cultura meme: la canzone è diventata il simbolo di una catarsi improvvisa, di quel lasciarsi andare che molti utenti riconoscono come familiare. Ancora una volta, non è stata la canzone a “tornare”, ma è il suo significato a mutare adattandosi a un nuovo linguaggio visivo e a una nuova sensibilità digitale.

Perché, allora, oggi una canzone diventa virale? Tutti questi casi esempi hanno un punto comune: la viralità che nasce quando una canzone riesce a diventare uno strumento narrativo. Non è più solo qualcosa da ascoltare ma qualcosa da usare per raccontarsi.