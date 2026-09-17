Capelli lunghi, scaramanzia e bontà: la strana storia della Rapunzel Thailandese

Capelli lunghi, scaramanzia e bontà: è decisamente particolare la storia di Suaree Nitschke, 65enne originaria di Rayong (Thailandia orientale) che ha smesso di tagliarsi i capelli dieci anni fa perché crede che portarli lunghi le porti fortuna.

Un metro e mezzo di chioma di superstizione

Attualmente la lunga chioma di Suaree raggiunge la sorprendente lunghezza di 1,45 metri, misurati dall’attaccatura fino alla punta. tanto da farle meritare il soprannome di ‘Rapunzel thailandese’, con riferimento al noto personaggio Disney.

Alla base della scelta della donna di farsi crescere i capelli ci sarebbe una forma di superstizione: in alcune zone rurali della Thailandia, esiste infatti la credenza che i capelli siano legati alla forza vitale di una persona e che tagliarli senza una cerimonia adeguata possa causare malattie o portare sfortuna.

Dal canto suo, Suaree è convinta che proprio non l’essersi tagliata da anni i capelli l’abbia protetta in più occasione, salvandola in diverse occasioni in cui ha rischiato la vita, incluso un grave incidente d’auto avvenuto quando aveva 29 anni, incidente che le avrebbe causato ferite tali da richiedere centinaia di punti di sutura.

Uno chignon extra-size

Così, al momento, Suaree si gode i lunghi capelli, che raramente però sfoggia fuori di casa: nelle rare occasioni in cui esce, la donna preferisce infatti – difficile darle torto – la comodità e la sobrietà di una un’enorme chignon in cui raccoglie le ciocche.

“Di solito resto a casa, ma quando esco mi raccolgo i capelli – ha confessato la Rapunzel Thailandese – Tra le mura domestiche nessuno mi vede, ma quando sono fuori pensano che io porti una parrucca“.

Sforbiciate di beneficenza

Solo in rarissime occasioni ogni due o tre anni Suaree, impegnata nel volontariato, si taglia piccole parti della sua coda e lo fa esclusivamente per donarli in beneficenza.

E’ forse questa sua generosità che le impedisce di non avere la chioma più lunga della Thailandia, primato che spetta a Miranti Chaichanan, 43enne di Chachoengsao, che si lascia crescere i capelli da oltre vent’anni, raggiungendo la notevole lunghezza di circa due metri.

Video tratto da: IPA / KameraOne