Avere capelli sani, puliti e in ordine non è solo una questione estetica: significa prendersi cura di sé stessi. Per questo è importante non cedere alla pigrizia e, invece, stabilire qualche regola. O meglio, seguire 10 dritte per avere una chioma splendente ogni giorno.

Se adotteremo queste indicazioni avremo una capigliatura bella e voluminosa, anche senza lavaggi quotidiani. Non si tratta di magie, ma di abitudini intelligenti, tipo avere una dieta equilibrata, o seguire i trucchi dell’hair stylist quando i capelli non sono freschi di shampoo.

Curare l’alimentazione

L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella salute dei capelli: ciò che mangiamo influisce infatti su forza, lucentezza e produzione di sebo. È importante:

privilegiare cibi ricchi di proteine ​​(uova, pesce, legumi e yogurt ) perché i capelli sono costituiti da cheratina, che è appunto una proteina;

assumere grassi sani, come quelli presenti in noci, semi e pesce azzurro, che aiutano a mantenere il cuoio capelluto ben idratato;

includono vitamine e minerali come biotina, rame, zinco e le vitamine A, C e D, utili per la salute dei capelli;

evitare un eccesso di zuccheri raffinati, grassi saturi e cibi ultra-processati, che possono favorire l’eccesso di sebo.

Lo shampoo secco

Lo shampoo secco è un ottimo alleato per “rivitalizzare” i capelli tra un lavaggio e l’altro, ma va adoperato nel modo corretto:

applichiamolo su capelli asciutti e cerchiamo di evitare accumuli sul cuoio capelluto;

massaggiamo con delicatezza con la punta delle dita per distribuirlo e attivare la sua azione;

spazzoliamo per eliminare l’eccesso e dare volume;

per un effetto migliore, alcuni esperti consigliano di applicarlo la sera , lasciarlo agire durante la notte e poi spazzolare al mattino.

Ma occhio, meglio non abusarne. Un uso troppo frequente può causare accumulo di prodotto, irritazione del cuoio capelluto o ostruzione dei follicoli.

Capelli non pulitissimi? Le acconciature con accessori

Chi non si è mai lamentato della chioma del secondo giorno dopo lo shampoo alzi la mano. Se i capelli non sono freschi di lavaggio, possiamo nascondere le radici o dare un aspetto ordinato al look con accessori:

foulard e bandane possono essere avvolti intorno alla testa per creare uno stile boho chic in poche mosse;

i cerchietti aiutano a mantenere i capelli ordinati ea distogliere l’attenzione da capelli non troppo puliti;

fermagli o mollette sono utili per raccogliere le ciocche ribelli in modo strategico, senza schiacciare la chioma.

Temperatura dell’acqua durante il lavaggio

La temperatura dell’acqua è più importante di quanto si possa pensare. In questo caso le regole da non dimenticare sono:

evitare l’acqua troppo calda, in quanto apre la cuticola del capello, favorisce il crespo e può danneggiare i capelli;

optare per acqua tiepida per il lavaggio e, se possibile, effettuare un risciacquo finale con acqua fresca per chiudere le squame del capello e aumentare la lucentezza.

Treccia per nascondere le radici grasse

Se non abbiamo lavato i capelli da poco e le radici iniziano a essere oleose, una treccia può essere una soluzione pratica. La treccia nasconde l’attaccatura, tiene in ordine ciuffi fuori posto e dona un aspetto ordinato e pulito.

Pettinare o raccogliere i capelli prima di dormire

Per proteggere i capelli durante la notte, possiamo spazzolare o pettinare: in questo modo distribuiamo il sebo e districheremo eventuali nodi. Un altro trucco è fare coda bassa o treccia morbida, in modo da proteggere i capelli e ridurre il rischio di rottura durante il sonno.

Cambiare spesso posizione alla riga

Una piccola accortezza che può svoltarci la messa in piega e alternare la riga , spostandola ogni tanto da centrale a laterale. Un piccolo segreto per evitare che lo sporco e il sebo si accumulino sempre negli stessi punti delle radici.

Ma non solo, perché cambiare posizione alla riga favorisce anche il volume della chioma, facendo in modo che le radici non si flettano sempre dalla stessa parte.

Evitare acconciature con capelli lisci

Il parrucchiere lo sa, il capello appena lavato non è ottimale per le acconciature, ma in realtà neanche quello troppo liscio. I capelli lisci possono infatti dare risalto a radici troppo grasse, con l’effetto negativo che l’acconciatura risulta in disordine.

Se optiamo per il fai da te, scegliamo piuttosto styling più strutturati con onde leggere, così avremo un effetto piatto.

Lavare spazzole e pettini

Anche gli strumenti che adoperiamo contano e andrebbero lavati in modo regolare: spazzole e pettini raccolgono sebo, polvere e residui di prodotti. Li possiamo lavare con acqua tiepida, shampoo sgrassante o detergente neutro, sciacquando dopo con dovuta cura.

Un pettine e una spazzola pulita aiutano a distribuire meglio il sebo naturale, evitando che si accumuli sul cuoio capelluto.

Metodo di lavaggio e asciugatura delicata

Lo sapevi che anche il modo in cui lavi e asciughi i capelli può determinarne la salute? In fase di lavaggio, versiamo lo shampoo sul cuoio capelluto e massaggiamo sulla pelle: lo shampoo scorrerà lungo le lunghezze durante il risciacquo, senza aggredirle troppo.

Per asciugare i capelli, evitiamo l’asciugamano ruvido: meglio usare una maglietta di cotone o un panno in microfibra, che riduce l’attrito e limita il crespo. Un metodo consigliato a chi ha capelli fragili, secchi o sottili, che tendono a mostrare un fusto ruvido.