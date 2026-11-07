In Argentina, nella provincia di Entre Ríos, una scena curiosa ha catturato l’attenzione degli appassionati di animali e natura. Protagonista è un capibara che, invece di preoccuparsi della presenza di un rapace accanto a sé, sembra godersi un momento di assoluto relax. Il suo insolito compagno, infatti, non ha intenzioni aggressive: si sta semplicemente occupando della sua pulizia.

Capibara rilassato in Argentina: il caracara gli mangia i parassiti

Il video, girato alla fine di ottobre, mostra un caracara testagialla intento a rovistare tra il pelo e sul muso del capibara, alla ricerca di zecche e altri parassiti di cui si nutre. Il roditore semiacquatico, dal canto suo, non sembra affatto infastidito dalle attenzioni del volatile. Sdraiato su un fianco e completamente tranquillo, lascia che l’uccello continui il suo lavoro, quasi fosse sottoposto a un trattamento di bellezza nella più insolita delle spa.

Dietro questa scena divertente si nasconde, in realtà, un comportamento naturale ben conosciuto dagli studiosi: il mutualismo. Si tratta di una forma di interazione tra specie diverse in cui entrambi gli animali ricavano un vantaggio. In questo caso, il caracara trova un pasto nutriente senza dover andare a caccia, mentre il capibara viene liberato da ospiti indesiderati che possono causargli fastidi e problemi alla pelle.

Non è la prima volta che questo rapace viene osservato mentre cerca parassiti sul corpo di altri mammiferi. Il caracara testagialla, infatti, è noto per frequentare anche bovini e tapiri, dai quali raccoglie zecche e larve di mosca botfly.

Quello ripreso in Argentina, quindi, non è un incontro casuale né un comportamento insolito: è un piccolo esempio di come, in natura, anche specie molto diverse possano trovare un modo per convivere e aiutarsi a vicenda.