Un capitano di bordo si è tuffato nel mare al largo di Toucheng, a Taiwan, per salvare un turista di 67 anni caduto in mare da un’imbarcazione per l’avvistamento delle balene diretta verso Turtle Island.
Il passeggero era caduto in acqua da un’altezza di circa 3 metri senza giubbotto di salvataggio: vista la situazione, il capitano s’è tuffato con un salvagente incurante del mare agitato per salvare l’uomo. Missione riuscita: entrambi sono stati recuperati sani e salvi.
Video tratto da: IPA / KameraOne