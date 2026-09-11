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VIRALI 11 SETTEMBRE 2026

Capitano-eroe si tuffa nel mare agitato per salvare un turista

Redazione Virgilio Video

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Un capitano di bordo si è tuffato nel mare al largo di Toucheng, a Taiwan, per salvare un turista di 67 anni caduto in mare da un’imbarcazione per l’avvistamento delle balene diretta verso Turtle Island.

Il passeggero era caduto in acqua da un’altezza di circa 3 metri senza giubbotto di salvataggio: vista la situazione, il capitano s’è tuffato con un salvagente incurante del mare agitato per salvare l’uomo. Missione riuscita: entrambi sono stati recuperati sani e salvi.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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