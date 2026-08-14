Due capre in fuga, una stazione degli autobus, un centro commerciale e un ritorno a casa senza l’aiuto della polizia. Sembra l’inizio di una barzelletta o di una commedia, invece è quanto accaduto a Portland, in Oregon, dove due piccoli animali scappati dal proprietario hanno attirato l’attenzione dei passanti e fatto intervenire gli agenti. La scena, ripresa in video dalle telecamere di sorveglianza della zona, mostra le capre mentre si muovono nella zona di una fermata dei mezzi pubblici, fino a salire su un autobus come se fossero passeggeri qualunque.

Le capre pigmee alla fermata del bus

L’episodio è avvenuto l’8 agosto a Portland, città dello Stato americano dell’Oregon. Secondo quanto riportato dai media locali, le protagoniste sono due capre pigmee che si erano allontanate da casa e avevano raggiunto l’area di una stazione degli autobus. Una presenza insolita, abbastanza da far scattare la segnalazione alla polizia.

Nel filmato, le due capre appaiono curiose e tutt’altro che intimorite dal contesto urbano. Si aggirano vicino al bus, poi salgono a bordo per pochi istanti, trasformando una normale scena di trasporto pubblico in un momento surreale. La loro “fuga” non è durata molto sul mezzo: dopo essere entrate, sono tornate indietro e si sono allontanate di nuovo.

Una scena che ricorda altri video virali in cui gli animali diventano protagonisti involontari della vita cittadina: c’è anche la storia di Eclipse, il cane che prendeva da solo il bus per andare al parco, un caso diverso ma perfetto per raccontare quanto spesso la realtà superi la fantasia.

La fuga vicino al centro commerciale

Dopo il breve passaggio sul bus, le due capre sono sparite nella zona di un centro commerciale. Gli agenti hanno cercato di rintracciarle, ma la ricerca non ha dato subito risultati. La scena ha inevitabilmente attirato curiosi e passanti, anche perché non capita spesso di vedere due animali da cortile muoversi tra fermate, marciapiedi e negozi.

Le capre pigmee sono animali piccoli, vivaci e molto agili. Proprio queste caratteristiche possono renderle difficili da recuperare quando si allontanano in un ambiente aperto o trafficato. In un’area urbana, poi, il rischio non riguarda solo la fuga in sé, ma anche il possibile attraversamento di strade, parcheggi e zone con auto in movimento.

Il ritorno a casa senza interventi

Il finale di questa storia, però, è stato più tranquillo del previsto. Dopo le ricerche, le due capre sarebbero tornate da sole dal loro proprietario: gli animali hanno ritrovato la strada di casa. La polizia era intervenuta per evitare pericoli, ma la vicenda si è chiusa senza conseguenze gravi e con un epilogo quasi cinematografico.

Non è la prima volta che una capra finisce al centro dell’attenzione online: qualcuno ricorderà il video della capra che rincorre un uomo, diventato virale, un altro esempio di come questi animali riescano spesso a rubare la scena.

Cosa fare se si incontra un animale in strada

Al di là dell’aspetto divertente, episodi simili ricordano una regola semplice: se si incontra un animale vagante in una zona trafficata, è meglio non inseguirlo in modo improvvisato. Un tentativo maldestro può spaventarlo e spingerlo verso la strada o in situazioni più pericolose.

La scelta più prudente è mantenere la distanza, segnalare la presenza alle autorità della zona o ai servizi competenti e, se possibile, indicare con precisione il punto in cui l’animale è stato visto.