Carabiniere evita tragedia in stazione: cosa è successo

Un carabiniere operatore della centrale operativa della Compagnia di Colleferro, alle porte di Roma, si è reso protagonista di un episodio.

Grazie alla sua prontezza, sensibilità e capacità di gestione della situazione è stato possibile evitare un tragico epilogo e salvare la vita di un giovane in difficoltà. Il ragazzo, in evidente stato di fragilità, chiamando al 112, aveva manifestato l’intenzione di volersi lanciare sotto un treno in transito presso la locale stazione.

La segnalazione giunta alla centrale ha attivato immediatamente l’intervento del carabiniere di turno, che con lucidità e fermezza ha instaurato un dialogo diretto con il giovane, riuscendo a rassicurarlo e a guadagnare tempo prezioso fino all’arrivo di una pattuglia che lo ha rintracciato e lo ha messo in sicurezza.

Fonte: us carabinieri