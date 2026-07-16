Carabinieri catturano la banda delle rapine in villa: il video del blitz

Con un’azione coordinata che ha conivolto più di trenta militari, i carabinieri hanno effettuato un blitz a Orzinuovi che ha permesso di arrestare una banda autrice di una serie di furti e rapine nelle ville del Bresciano.

I carabinieri hanno isolato e circondato un’intera zona e hanno catturato due malviventi in un inseguimento nel quale sono stati esplosi anche colpi di arma da fuoco: un ladro è stato fermato mentre cercava la fuga attraverso le case, mentre l’altro è stato bloccato mentre cercava di sfondare un basculante di un garage, come si vede nel video.

Video tratto da: Ufficio Stampa Carabinieri