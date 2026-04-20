Negli ultimi giorni si è diffusa una crescente attenzione lungo le coste italiane per la presenza della caravella portoghese, un organismo marino potenzialmente pericoloso per l’uomo. Non si tratta di uno scherzo, ma di un fenomeno naturale che richiede di rimanere informati e di muoversi con prudenza. La sua comparsa in diverse aree del Mediterraneo sta infatti preoccupando autorità e bagnanti.

Nonostante siano organismi marini originari delle acque tropicali, stanno invadendo sempre più spesso le coste del nostro Paese. Esteticamente sono simili alle meduse, ma funzionano in maniera diversa. Tuttavia, hanno un aspetto molto importante in comune, se entrano a contatto con l’uomo sono urticanti.

Cos’è la caravella portoghese

La caravella portoghese, nota scientificamente come Physalia physalis, è spesso scambiata per una medusa, ma in realtà è un organismo coloniale composto da più individui che collaborano tra loro. Si presenta come una massa galleggiante dai colori blu-violacei, con lunghi tentacoli che possono estendersi per diversi metri sotto la superficie. Questi tentacoli sono dotati di cellule urticanti in grado di immobilizzare le prede per difendersi.

Il contatto con l’uomo non è generalmente letale, ma può provocare effetti molto dolorosi: bruciore intenso, lesioni cutanee e, nei casi più seri, sintomi come nausea, febbre e difficoltà respiratorie.

Dove è stata avvistata in Italia

Secondo le segnalazioni più recenti, questo organismo è stato avvistato in diverse zone del Mediterraneo e anche lungo le coste italiane. In particolare, la sua presenza è stata rilevata in Sardegna, nelle isole Eolie, a Favignana e nello Stretto di Messina. Negli ultimi giorni, nuovi ritrovamenti hanno interessato anche la Calabria, soprattutto nella zona di Vibo Valentia, con segnalazioni a Vibo Marina, Pizzo e Bivona.

Questi avvistamenti sono considerati in aumento e sono probabilmente legati alle correnti marine che le trasportano dalle acque dell’Atlantico fino al Mediterraneo. Anche il surriscaldamento globale ha un peso specifico, che non riguarda solo questa specie.

Perché la caravella portoghese è pericolosa

Il rischio principale è legato ai tentacoli. Anche quando l’organismo è spiaggiato o apparentemente morto, le sue tossine restano attive e possono causare irritazioni anche a distanza di tempo. Il suo aspetto può trarre in inganno: infatti, può sembrare un innocuo oggetto galleggiante, simile a un palloncino trasparente, e indurre le persone ad avvicinarsi e toccarlo.

Il pericolo dunque non deriva da un comportamento aggressivo, ma dalla possibilità di contatto accidentale, spesso dovuto alla scarsa conoscenza dell’organismo.

Come difendersi e non danneggiare la caravella portoghese

Le autorità locali, insieme alla Guardia costiera, hanno diffuso indicazioni chiare per ridurre i rischi. La prima regola è non toccare mai la caravella portoghese, nemmeno se si trova sulla spiaggia. In caso di avvistamento, è fondamentale segnalarlo immediatamente agli organi competenti, così da permettere il monitoraggio e la messa in sicurezza dell’area.

In mare, è consigliabile evitare di fare il bagno in presenza di questi organismi o di oggetti sospetti simili a meduse. Anche il semplice contatto con frammenti di tentacoli può provocare reazioni dolorose. Infine, in caso di contatto, è importante non utilizzare rimedi improvvisati ma intervenire correttamente, evitando ulteriori irritazioni e rivolgendosi, se necessario, a personale medico.

La presenza della caravella portoghese in Italia non è un allarme infondato, ma un fenomeno reale legato ai cambiamenti ambientali e alle correnti marine. Tuttavia, il rischio per le persone può essere gestito con informazione e comportamenti prudenti. Riconoscere questo organismo e sapere come comportarsi è fondamentale per vivere il mare in sicurezza, soprattutto in un periodo in cui gli avvistamenti sembrano diventare sempre più frequenti.