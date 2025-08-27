Da alcuni anni le coste italiane stanno assistendo a un fenomeno sempre più frequente: l’arrivo della caravella portoghese (Physalia physalis), ribattezzata “super medusa” per la sua somiglianza con le comuni meduse e la pericolosità delle sue punture. Si tratta però di un organismo diverso, unico nel suo genere, che sta mettendo in allerta biologi marini e bagnanti.

Originaria delle acque tropicali e subtropicali dell’Atlantico, questa specie sta ampliando il proprio habitat a causa della crisi climatica e dell’aumento della temperatura dei mari, arrivando fino al Mediterraneo. Ma quali sono i reali rischi per chi la incontra?

Cos’è la caravella portoghese e perché non è una vera medusa

Nonostante l’aspetto ingannevole, la caravella portoghese non è una medusa (sapevi che esiste addirittura la medusa polmone?), ma un sifonoforo: un organismo composto da più individui che vivono in simbiosi e funzionano come un unico corpo.

La sua caratteristica più evidente è la sacca piena di gas che le permette di galleggiare in superficie, assumendo una forma che ricorda la vela di una piccola nave: da qui il nome “caravella”. La colorazione varia tra blu, viola e trasparenze luminose, rendendola visivamente affascinante e, per questo, spesso ingannevole per i bagnanti.

Sotto questa “vela”, però, si nasconde la sua arma più temuta: i tentacoli, che possono raggiungere anche i 30 metri di lunghezza, ricoperti da cellule urticanti che rilasciano fino a dieci tipi diversi di veleno.

Dove è stata avvistata in Italia

Negli ultimi anni gli avvistamenti di caravelle portoghesi nel Mar Mediterraneo e sulle coste italiane sono aumentati. I casi più recenti sono stati registrati in Sardegna e in Sicilia, specialmente lungo lo Stretto di Messina e nel Catanese. La Puglia, invece, è stata presa d’assalto dalle meduse.

Altri esemplari sono stati segnalati a Lampedusa, nelle Pelagie, sulle coste della Liguria e perfino in Toscana. Gli esperti, però, sottolineano che le correnti marine possono trasportare questi organismi per centinaia di chilometri, rendendo difficile prevedere con esattezza dove e quando possano arrivare.

In Spagna e Francia la situazione ha portato in alcuni casi alla chiusura temporanea di spiagge, mentre in Italia sono state installate segnalazioni di allerta in diverse aree balneari, che invitano i bagnanti alla massima prudenza.

Perché la caravella portoghese è pericolosa

Le punture di caravella portoghese possono provocare sintomi diversi a seconda della sensibilità individuale e della quantità di veleno rilasciato. Tra gli effetti più comuni ci sono:

irritazioni cutanee simili a ustioni;

cutanee simili a ustioni; dolore intenso e immediato;

intenso e immediato; bolle ed eritemi che possono durare diversi giorni;

ed eritemi che possono durare diversi giorni; febbre , nausea e vomito nei casi più gravi;

, nausea e vomito nei casi più gravi; disturbi cardiopolmonari o shock anafilattico in soggetti predisposti.

In rari casi, il contatto può risultare potenzialmente letale, soprattutto se non si interviene rapidamente. Inoltre, anche gli esemplari spiaggiati mantengono il loro potere urticante per diversi giorni dopo la morte, motivo per cui gli esperti raccomandano di non toccarli mai, nemmeno quando li si vedono sulla sabbia.

Cosa fare (e cosa evitare) in caso di puntura

In caso di contatto con una caravella portoghese è fondamentale mantenere la calma e seguire alcune regole. Cosa fare subito:

Sciacquare la zona colpita con acqua di mare (mai acqua dolce).

la zona colpita con acqua di mare (mai acqua dolce). Immergere la parte interessata in acqua calda a circa 45°C per almeno 20 minuti.

a circa 45°C per almeno 20 minuti. Rivolgersi al personale sanitario per valutare eventuali complicazioni.

Cosa evitare assolutamente:

Non strofinare la pelle.

la pelle. Non utilizzare rimedi casalinghi come ammoniaca, alcol o urina.

come ammoniaca, alcol o urina. Non tentare di rimuovere i tentacoli con le mani nude.

La sua presenza è un segnale del cambiamento climatico

L’arrivo sempre più frequente della caravella portoghese nel Mediterraneo è un indicatore evidente del cambiamento degli ecosistemi marini. L’aumento delle temperature e lo spostamento delle correnti stanno favorendo l’ingresso di specie aliene nei nostri mari, modificando profondamente la biodiversità. Per questo motivo i biologi marini stanno monitorando la situazione, e l’invito per bagnanti e turisti resta sempre la massima attenzione durante la stagione balneare.