La conclusione del Festival di Sanremo 2026 non è stata segnata soltanto dalla vittoria di Sal Da Vinci e dall’eco dei brani in gara, ma anche da una polemica che ha rapidamente superato i confini televisivi per diventare tema social e dibattito culturale. Al centro della discussione c’è un commento fatto dal conduttore Carlo Conti, rivolto alla moglie, in riferimento ai jeans indossati da una delle ballerine durante l’esibizione di Samurai Jay nella serata finale.

L’episodio risale ai momenti successivi alla performance sul palco dell’Ariston. Francesca Tanas indossava un paio di pantaloni da show che ha attirato l’attenzione per la sua estetica. Dopo l’esibizione il conduttore si è rivolto alla moglie presente tra il pubblico, Francesca Vaccaro, dicendo: “Quel modello non lo devi comprare… è pura gelosia!”. Questa frase è stata pronunciata con un tono che il conduttore ha poi definito “ironico” e di “leggerezza”.

Le reazioni alla battuta di Carlo Conti sui jeans della ballerina

Tuttavia, questo commento ha generato nel giro di poche ore una reazione ben più accesa di quella che si aspettava. Sui social, in particolare su Instagram, la ballerina ha pubblicato una storia in cui ha attaccato duramente Carlo Conti e l’azienda radiotelevisiva sulla questione dei jeans. Ha scritto: “Rai = feccia dell’umanità” e ha poi aggiunto che il conduttore l’avrebbe “sessualizzata per dei pantaloni da show”, accusandolo di averla ridotta a oggetto e di aver “messo in imbarazzo” la moglie.

La protesta di Francesca Tanas si collega a una sensibilità sociale più ampia. Molte persone hanno percepito la battuta non come semplice ironia, ma come un esempio di linguaggio sessista che inquadra il corpo femminile in termini estetici o erotici, soprattutto considerando il contesto televisivo di grande visibilità nazionale.

A tutto questo si è aggiunta la reazione di un’altra ballerina presente nel corpo di ballo di Samurai Jay, Claudia Laruccia, che ha criticato la scelta di usare l’hashtag “leggerezza” da parte di Conti, ritenendolo fuori luogo rispetto al clima culturale attuale e all’attenzione sui temi della rappresentazione delle donne.

Conti accusato di superficialità su tematiche di primo piano

Non è la prima volta che il Festival di Sanremo diventa terreno di dibattito su questioni di genere. Proprio nella stessa serata, infatti, l’Ariston aveva ospitato un intervento contro la violenza sulle donne da parte di Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio. La vicinanza temporale tra quel momento di riflessione e la battuta sui jeans ha contribuito ad alimentare la discussione, percepita da alcuni come contraddittoria e poco attenta alla sensibilità pubblica.

Di fronte alla crescente polemica, Carlo Conti ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha cercato di ridimensionare la vicenda, sostenendo che sua moglie aveva compreso la battuta e che l’intento era soltanto quello di scherzare.

Questa vicenda riflette un momento in cui il linguaggio e i comportamenti mediatici vengono sempre più scrutinati pubblicamente alla luce delle tematiche di genere. Il dibattito esploso dopo Sanremo 2026 suggerisce come anche episodi apparentemente di poco conto possano e debbano essere letti in chiave più ampia e meno superficiale, inserendosi nel contesto più generale di discussione sul rispetto, sulla rappresentazione e sulla responsabilità di figure pubbliche durante eventi di enorme visibilità.