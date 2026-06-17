Dietrofront del Governo Meloni sulla carta d’identità cartacea: dopo mesi di comunicazioni istituzionali che indicavano il 3 agosto 2026 come data definitiva per la cessazione della validità del vecchio documento, l’Esecutivo ha deciso di intervenire con un decreto che proroga la validità fino alla naturale scadenza.

La decisione evita una corsa agli sportelli che, secondo le stime, avrebbe coinvolto milioni di cittadini ancora in possesso del tradizionale documento e che avrebbe creato non pochi disagi a impiegati comunali e a utenti. Fino a pochi giorni fa, infatti, le indicazioni del Ministero dell’Interno prevedevano che tutte le carte d’identità non elettroniche cessassero di essere valide i primi di agosto, indipendentemente dalla data di scadenza riportata.

Si tratta di una misura che derivava dall’applicazione delle norme europee sulla sicurezza e che ha spinto molti Comuni a prepararsi a un forte aumento delle richieste di rilascio della Cie, ma quasi certamente la macchina amministrativa si sarebbe inceppata e non avrebbe potuto garantire il rispetto delle scadenze imposte dall’Unione.

Come cambiano le regole sulla carta d’identità

L’annuncio della proroga cambia radicalmente lo scenario. Chi possiede una carta d’identità cartacea, infati, potrà continuare a utilizzarla fino alla data di scadenza indicata sul documento, senza dover richiedere immediatamente la sostituzione. L’obiettivo dichiarato è alleggerire la pressione sugli uffici anagrafe e garantire una transizione più graduale verso la completa digitalizzazione.

La scelta arriva dopo le numerose segnalazioni provenienti dalle amministrazioni locali e dalle associazioni dei consumatori, che avevano evidenziato il rischio di lunghe attese per ottenere un appuntamento e di possibili disagi durante il periodo estivo, già tradizionalmente caratterizzato da un aumento delle richieste per ottenere i documenti necessari per partire e godersi le tanto agognate ferie.

L’Italia verso la digitalizzazione: gli obiettivi

La proroga non equivale, però, a un abbandono del percorso di digitalizzazione. La Carta d’identità elettronica resta il documento di riferimento per il futuro. Oltre a garantire degli standard di sicurezza più elevati rispetto al formato cartaceo, la Cie consente l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Inoltre, può essere utilizzata come credenziale di identificazione online e offre maggiori garanzie contro eventuali furti d’identità e falsificazioni.

In definitiva, per i cittadini non cambia quindi l’obiettivo finale, ma soltanto la tempistica. Chi possiede ancora un documento cartaceo non sarà costretto a sostituirlo immediatamente, facendo delle corse contro il tempo e scontrandosi con le lungaggini della burocrazia, ma potrà attendere la naturale scadenza del documento prima di fare richiesta.

Resta comunque consigliabile verificare con anticipo la validità della propria carta d’identità, soprattutto in vista di viaggi all’estero o pratiche amministrative che richiedano documenti aggiornati. Inoltre, è meglio chiedere un appuntamento all’ufficio comunale prima della scadenza, così da essere certi di non rimanere scoperti e di poter gestire eventuali imprevisti per il rinnovo della Carta d’identità.

Il rinvio rappresenta una soluzione pragmatica a un problema organizzativo che rischiava di coinvolgere milioni di persone in poche settimane. Allo stesso tempo, conferma la volontà delle istituzioni di proseguire verso una piena digitalizzazione dell’identità personale, ma con tempi più compatibili con le esigenze dei cittadini e degli uffici pubblici.