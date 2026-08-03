La scadenza del 3 agosto 2026 ha creato non poca confusione tra i cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea. Per mesi si è parlato della fine della validità del documento, ma nelle settimane precedenti all’entrata in vigore delle nuove regole il Governo è intervenuto con un decreto che ha modificato il quadro previsto inizialmente. Il risultato è che la vecchia carta d’identità cartacea non scompare del tutto: in alcuni casi continua a essere utilizzabile anche oltre il 3 agosto, mentre in altri perde definitivamente efficacia. La distinzione più importante riguarda l’utilizzo del documento all’interno del territorio italiano e quello per l’espatrio. La proroga concessa dall’esecutivo, infatti, non riguarda tutte le situazioni, ma solo specifiche finalità. Per questo motivo è importante sapere quando la carta cartacea è ancora valida e quando, invece, è necessario richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure utilizzare un altro documento di viaggio.

Quando la carta d’identità cartacea è valida oltre il 3 agosto

Con il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, la carta d’identità cartacea ancora in corso di validità può continuare a essere utilizzata anche dopo il 3 agosto 2026, ma esclusivamente per alcune finalità previste dalla normativa. In pratica, il documento mantiene efficacia fino alla sua naturale scadenza nei rapporti con la Pubblica amministrazione, con i soggetti che erogano pubblici servizi e per altre specifiche esigenze individuate dal decreto.

Questo significa che chi possiede ancora una carta cartacea valida può continuare a usarla, ad esempio, per identificarsi presso gli uffici pubblici, accedere ai servizi sanitari, previdenziali o assistenziali, effettuare operazioni presso banche e uffici postali, oltre che per altri adempimenti amministrativi consentiti dalla legge. La proroga è stata introdotta per evitare il sovraccarico degli uffici anagrafici durante il periodo estivo, quando si temeva un forte aumento delle richieste per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica.

Resta comunque consigliabile richiedere quanto prima la CIE. Il documento elettronico, oltre a essere più sicuro perché conforme agli standard europei, permette anche di accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione e rappresenta ormai il documento di riferimento per i cittadini italiani. Chi deve rinnovare la carta può prenotare un appuntamento presso il Comune di residenza oppure utilizzare i servizi messi a disposizione dagli enti locali per fissare la data del rilascio. Con lo SPID diventato a pagamento, la CIE è utile per poter accedere ai portali di INPS, Pubblica Amministrazione o al Fascicolo Sanitario senza dover usare la chiave digitale unica.

Per l’espatrio si può usare?

Attenzione, però, se si vuole uscire fuori dai confini nazionali perché la carta d’identità cartacea all’estero non è valida. Anche dopo la proroga decisa dal Governo, il documento di carta non può essere usato per espatriare a partire dal 3 agosto 2026. Su questo punto non sono previste deroghe, perché il divieto deriva dall’applicazione del Regolamento europeo 2019/1157, che introduce requisiti di sicurezza comuni per i documenti d’identità degli Stati membri.

Il problema principale è che la carta cartacea non possiede la cosiddetta Machine Readable Zone (MRZ), la zona a lettura ottica presente sui documenti moderni che consente controlli automatizzati e garantisce maggiori standard di sicurezza. Per questo motivo, dal 3 agosto l’unico documento d’identità valido per viaggiare nei Paesi in cui è consentito l’ingresso con la carta d’identità è la Carta d’Identità Elettronica. In alternativa, resta naturalmente utilizzabile il passaporto, se valido.

Per evitare disagi a chi aveva programmato un viaggio e non è riuscito a ottenere in tempo la CIE, il Governo ha previsto anche la possibilità per i Comuni di rilasciare un documento di identità provvisorio durante il periodo necessario all’emissione della carta elettronica. Si tratta di una misura pensata per gestire la fase di transizione e ridurre i problemi causati dall’elevato numero di richieste concentrate in pochi mesi.

In definitiva, la proroga non rappresenta un ritorno alla piena validità della carta cartacea. Il documento continua a essere utilizzabile in Italia per le finalità previste dal decreto, ma perde definitivamente la funzione di documento valido per l’espatrio. Chi ha in programma un viaggio all’estero deve quindi verificare per tempo di essere in possesso della Carta d’Identità Elettronica o del passaporto, così da evitare problemi al momento della partenza.