La Cie sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell’ambito dell’identificazione digitale in Italia. Molte persone la utilizzano per accedere ai portali pubblici e per usufruire di alcuni servizi online, in alternativa o insieme allo Spid. Tuttavia, per utilizzare al meglio queste funzionalità, è indispensabile disporre dei codici PIN e PUK associati alla Carta d’Identità elettronica. Cosa succede se si perdono o si dimenticano? Nulla di grave, si possono recuperare.

PIN e PUK della Cie, che cosa sono e dove trovarli

Il PIN e il PUK della Carta d’identità elettronica ricordano un po’ quelli della SIM del cellulare. Sono codici che conoscono solo i titolari e che aumentano la salvaguardia della privacy in caso di smarrimento o furto. Infatti, non tutti possono entrarne in possesso è vengono richiesti, rispettivamente, per l’autenticazione a livelli superiori e per reimpostare il PIN in caso di blocco. Entrambi i codici sono composti da otto cifre, suddivise in due parti.

Al momento del rilascio o rinnovo della Cie, il Comune consegna al cittadino una parte del codice (le prime quattro cifre) su un documento cartaceo. Le ultime, invece, sono incluse in un foglio allegato alla raccomandata con cui la carta viene recapitata a domicilio. Molti cittadini, ignari dell’importanza di questi fogli, li buttano o li smarriscono, perdendo così l’accesso completo ai dati in questione. La parte iniziale del PUK è effettivamente sufficiente per attivare le credenziali CieID, previste dal livello 2 di autenticazione; ma per il recupero del PIN integrale serve il PUK completo.

Come si possono recurerare i codici della Cie

Il PIN e il PUK della Carta d’identità elettronica sono recuperabili. Se non si possiede il PUK completo, l’app ufficiale CieID prevede la funzione di Recupero attraverso pochi e semplici passaggi:

avvicinare la Cie al retro dello smartphone, per la lettura NFC;

inserire il numero di serie della carta che inizia con CA;

digitare l’email oppure il numero di telefono associato alla carta, registrato al momento del rilascio.

Se l’email o il numero sono corretti, la richiesta viene presa in carico e dopo 48 ore viene inviato un link via SMS o posta elettronica per completare l’operazione. A quel punto, si inserisce un codice OTP, si effettua nuovamente la lettura NFC della carta e il PUK viene mostrato. Èmeglio trascriverlo e conservarlo in un luogo sicuro. Il problema sorge se il telefono non ha l’NFC oppure se non si ricorda l’email o il numero registrato. Questa modalità, infatti, non potrà essere utilizzata.

Per recuperare il PIN, è necessario disporre del codice PUK completo, basta:

accedere all’app CieID, andare nella sezione Gestione Carta e in Cambia PIN;

cliccare su Recuperalo;

inserire le 8 cifre del PUK;

impostare un nuovo PIN;

effettuare la lettura NFC della carta con lo smartphone.

Dopo questi passaggi, si avrà a propria disposizione un nuovo PIN, perfettamente funzionante, da usare con la propria Carta d’identità elettronica.

Alternativa fisica per il recupero dei codici

Per recuperare il PIN e il PUK della Carta d’identità elettronica fisicamente è possibile recarsi all’ufficio anagrafe. Gli addetti potranno ristampare i codici e spesso lo fanno in tempo reale. Questo passaggio è utile anche per aggiornare i dati di contatto (email e numero di telefono) per future operazioni digitali.

Non si tratta certo di un processo complesso, ma richiede attenzione e cura dei dati associati alla carta. Conservare i fogli consegnati al rilascio è fondamentale per evitare difficoltà quando, magari, si ha urgenza di usufruire di un servizio che richiede la Cie.