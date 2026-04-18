La carta d’identità è il principale documento di un cittadino, quello che dovrebbe essere sempre portato con sè. In Italia, attualmente, ce ne sono due formati: cartaceo ed elettronico. Dal 3 agosto però la situazione cambia e il formato di carta non sarà più valido. La decisione è stata presa per adeguarsi al regolamento europeo 1157 del 2019, che introduce regole comuni per tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Entro quando e perché richiedere la carta d’identità elettronica

La carta d’identità elettronica contiene una zona a lettura ottica, definita machine readable zone, che è leggibile automaticamente dalle macchine ed è composta da tre righe codificate con i dati anagrafici del titolare.

Questo meccanismo è fondamentale per garantire controlli più rapidi e sicuri alle frontiere e nei sistemi automatici di verifica.

Chi possiede una carta d’identità cartacea, anche se ancora valida, dovrà richiederne una nuova prima del 3 agosto 2026 perché, da quel giorno, il documento di carta non potrà più essere usato per viaggiare all’estero.

A differenza di quella vecchia, la carta d’identità elettronica (CIE) risponde ai nuovi standard europei.

Le principali caratteristiche sono appunto la zona a lettura ottica (MRZ), che consente il controllo automatico dei dati; il microchip integrato, per maggiore sicurezza e la validità fino a 10 anni per i maggiorenni.

La CIE permette inoltre di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, certificando la propria identità digitale.

Come richiedere la carta d’identità elettronica

Normalmente la carta d’identità elettronica può essere richiesta, a partire da 180 giorni prima della scadenza, nel proprio comune di residenza o in quello di domicilio.

È possibile anche fare richiesta in un comune diverso da quello di residenza per gravi e comprovati motivi, che vanno documentati e la si può richiedere anche in caso di smarrimento, furto, deterioramento. Non essendo più valida quella cartacea, chi è in possesso di questo documento deve richiedere la CIE entro il 3 agosto 2026.

La carta d’identità elettronica può essere rinnovata anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

Per richiedere la CIE il cittadino deve prendere un appuntamento e presentarsi in Comune, nella data stabilita, portando con sé una fototessera in formato cartaceo , salvo se l’appuntamento è stato fissato tramite Agenda CIE e abbia caricato la fototessera in formato digitale.

La fototessera deve essere nello stesso formato utilizzato per il passaporto. Quando si fa la richiesta, se non si è già in possesso di una CIE, è consigliabile avere il codice fiscale o la tessera sanitaria, così da velocizzare le attività di registrazione.

Per il rilascio della Carta di Identità Elettronica occorre versare la somma di 16,79 euro oltre ai diritti fissi e di segreteria qualora previsti. È importante conservare il modulo rilasciato in fase di richiesta al Comune.

Il cittadino, al momento della domanda:

in caso di primo rilascio esibisce all’operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso, dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;

in caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, consegna quest’ultimo all’operatore comunale;

consegna all’operatore comunale il codice fiscale (presente anche sul retro della CIE) o il numero dell’appuntamento e il numero della ricevuta di pagamento della Carta, se già effettuato;

consegna all’operatore comunale il codice fiscale (presente anche sul retro della CIE) o il numero dell’appuntamento e il numero della ricevuta di pagamento della Carta, se già effettuato; verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici presenti nell’anagrafe nazionale;

fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;

indica la modalità di ritiro del documento (consegna presso un indirizzo desiderato o ritiro in Comune) e comunica un’eventuale persona delegata al ritiro;

consegna all’operatore comunale la fotografia, se non l’ha già caricata tramite Agenda CIE;

procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali;

procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali; fornisce, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi;

firma il modulo di riepilogo procedendo alla verifica finale sui dati.

Come detto, la carta d’identità ha validità di dieci anni per i maggiorenni e gli over 70 non devono più rinnovarla.