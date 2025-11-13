Ci sono importanti novità sul fronte carta d’identità. Grazie al decreto semplificazioni annunciato dal ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, gli over 70 non avranno più l’obbligo di rinnovare il documento .

Dato che in Italia vivono oltre 7 milioni di persone con più di 75 anni, questo cambiamento interessa una platea significativa, la quale potrà godere direttamente del beneficio e smettere di recarsi alla sede del Comune di appartenenza per le pratiche di sostituzione.

Le principali novità sulla carta d’identità

Il sistema attuale prevede che per gli adulti la carta d’identità abbia validità di dieci anni; per i minorenni tra i tre e i 18 anni invece vale cinque anni e per quelli sotto i tre anni il rinnovo va fatto ogni tre anni. Il rinnovo può essere fatto fino a 180 giorni prima della scadenza e viene gestito dal Comune di residenza o domicilio.

L’obiettivo del decreto dichiarato dal ministro Paolo Zangrillo è di “rendere più semplice la vita ai cittadini”, eliminando passaggi burocratici superflui per una fascia di popolazione che spesso incontra difficoltà negli adempimenti amministrativi. Inoltre, l’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di semplificazioni nella pubblica amministrazione, sostenuto con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR.

Non mancano però alcuni aspetti ancora da definire. In particolare, per le persone che hanno tra 61 e 70 anni e al momento dell’entrata in vigore della riforma potrebbero trovarsi in scadenza con la carta d’identità proprio a 70 anni, non è ancora chiaro se dovrà effettuare una volta ancora il rinnovo oppure potranno mantenere il documento già in possesso, anche se la fotografia non sarà più aggiornata. Questo lascia un margine di incertezza per molti cittadini che avrebbero poco tempo per prepararsi.

Rinnovo carta d’identità, impatto e profilo sociale

L’abolizione del rinnovo obbligatorio della carta d’identità per gli over 70 appare come una misura di grande portata sociale: semplifica la vita degli anziani, riduce l’uso di risorse da parte delle amministrazioni comunali e alleggerisce la burocrazia che in Italia, si sa, ha bisogno di essere snellita. Da una parte riduce la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli comunali, dall’altra contribuisce a modernizzare il sistema documentale, pur lasciando aperte questioni su compatibilità, sicurezza e aggiornamento dell’identità in foto.

Sul piano pratico, la misura potrà anche alleviare le code e le richieste di prenotazione nei comuni, contribuendo a una maggiore efficienza. Restano tuttavia dubbi: quali saranno le condizioni precise per evitare il rinnovo? È previsto un aggiornamento della fotografia o la scelta è libera? E cosa succede in caso di smarrimento o furto del documento? Inoltre, se da una parte è encomiabile l’intento di semplificare, è importante che il legislatore mantenga gli standard di sicurezza: la carta d’identità rimane un documento fondamentale per l’identificazione del cittadino, con implicazioni su diritti e servizi.

Un altro punto rilevante riguarda chi viaggia o desidera fare uso della carta d’identità in ambito internazionale, potrebbero esserci implicazioni legate alla validità residua o ai requisiti del Paese estero. Sarà dunque opportuno un’informazione puntuale per evitare che qualcuno si trovi in difficoltà fuori dall’Italia.