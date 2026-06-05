Sempre più persone hanno iniziato a inserire un piccolo foglio di carta stagnola nel portafoglio. A prima vista può sembrare una trovata curiosa o uno dei tanti trend nati sul web, ma dietro questo gesto c’è una spiegazione scientifica ben precisa. La diffusione dei pagamenti contactless ha reso gli acquisti più rapidi e comodi, ma ha anche acceso l’attenzione sui possibili rischi legati alla sicurezza dei dati bancari. Sebbene le truffe contactless non siano così frequenti come spesso si pensa, gli esperti consigliano comunque alcune precauzioni per ridurre le possibilità di furto dei dati.

Il trucco della carta stagnola per proteggere le tue carte di credito

Il motivo per cui la carta stagnola viene utilizzata per proteggere le carte di credito è legato alla cosiddetta gabbia di Faraday, un principio fisico scoperto nel XIX secolo. In pratica, i materiali conduttori sono in grado di bloccare o attenuare i campi elettromagnetici provenienti dall’esterno.

Le carte contactless utilizzano tecnologie RFID e NFC che comunicano attraverso onde radio a una frequenza di 13,56 MHz. Quando una carta viene avvicinata a un terminale di pagamento, il chip integrato si attiva e trasmette le informazioni necessarie per completare la transazione. Avvolgendo la carta in uno strato di alluminio, queste onde radio vengono schermate, rendendo molto più difficile la lettura del chip da parte di dispositivi non autorizzati.

Naturalmente non si tratta di una soluzione perfetta. Con il tempo il foglio di alluminio può piegarsi, strapparsi o consumarsi, riducendo l’efficacia della protezione. Per questo motivo molti esperti suggeriscono di utilizzare portafogli dotati di schermatura RFID integrata, progettati appositamente per garantire una protezione costante. In alternativa, chi desidera una maggiore sicurezza può valutare la disattivazione della funzione contactless direttamente dall’app della propria banca, quando disponibile.

La carta stagnola resta comunque un rimedio a costo zero e immediatamente accessibile, particolarmente utile per chi vuole aggiungere un livello di protezione senza acquistare accessori specifici. Lo stesso principio può essere applicato anche a badge aziendali, tessere fedeltà e altri documenti elettronici che utilizzano la tecnologia RFID.

Come funzionano le truffe e la clonazione di carte contactless

Quando si parla di sicurezza dei pagamenti digitali, uno dei termini più utilizzati è “skimming”. Si tratta di una tecnica di truffa con cui i criminali cercano di intercettare i dati delle carte contactless sfruttando dispositivi in grado di leggere i segnali RFID o NFC a distanza ravvicinata.

In genere i malintenzionati operano in luoghi molto affollati, come stazioni, aeroporti, mezzi pubblici o code nei supermercati. Attraverso lettori portatili nascosti in borse o zaini, tentano di avvicinarsi alle vittime per acquisire le informazioni trasmesse dal chip della carta. In alcuni casi i dati raccolti possono essere utilizzati per effettuare tentativi di clonazione o per realizzare frodi più complesse.

Tra le tecniche più sofisticate c’è il cosiddetto attacco relay NFC. In questo scenario il segnale della carta viene intercettato e ritrasmesso in tempo reale a un secondo dispositivo utilizzato da un complice, che può simulare la presenza fisica della carta durante un acquisto. Esistono inoltre casi di utilizzo di POS portatili illegali, avvicinati alle tasche o alle borse delle vittime per tentare pagamenti non autorizzati di piccolo importo.

Nonostante questi rischi, è importante sottolineare che le frodi contactless richiedono condizioni molto specifiche per avere successo. La carta deve trovarsi a pochi centimetri dal lettore, il terminale deve essere correttamente configurato e ogni transazione lascia comunque tracce digitali che possono facilitare le indagini. Per questo motivo gli esperti invitano a non creare inutili allarmismi: il pericolo esiste, ma non riguarda automaticamente ogni possessore di una carta contactless.