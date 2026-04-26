C’è chi passa ore a cercare occasioni nei mercatini vintage e nelle aste online sperando nell’affare della vita, e chi invece riesce a imbattersi in qualcosa di incredibile quasi per caso. È quello che è successo a un uomo in Baviera, in Germania, dopo l’acquisto di una vecchia cassaforte usata pagata appena 15 euro. Un oggetto apparentemente anonimo, comprato probabilmente pensando di usarlo come semplice contenitore.

Dentro, però, c’era nascosto qualcosa che ha trasformato un acquisto da mercatino in una scoperta da decine di migliaia di euro. Nel compartimento segreto della cassaforte, infatti, è stato trovato un lingotto d’oro da 250 grammi. Un ritrovamento che ha immediatamente aperto dubbi legali e interrogativi sulla proprietà.

Una cassaforte da pochi euro e una scoperta incredibile

La vicenda arriva da Trostberg, cittadina della Baviera. Qui un uomo aveva acquistato online una piccola cassaforte usata spendendo appena 15 euro. Nulla lasciava immaginare che all’interno potesse esserci qualcosa di prezioso.

Dopo la consegna, però, il nuovo proprietario ha iniziato a esaminare meglio l’oggetto e si è accorto dell’esistenza di un compartimento nascosto. All’interno c’era un lingotto d’oro da 250 grammi, perfettamente conservato.

Con il prezzo dell’oro ai livelli attuali, il valore stimato del lingotto supera i 30mila euro. Una cifra enorme rispetto al costo iniziale della cassaforte, diventata improvvisamente uno degli acquisti più fortunati degli ultimi tempi.

La scoperta ha attirato rapidamente l’attenzione dei media tedeschi, anche perché la reazione dell’uomo è stata piuttosto insolita rispetto a quello che molti si aspetterebbero in una situazione simile…

Il nuovo proprietario ha chiamato la polizia

Invece di tenere tutto per sé, l’uomo ha deciso di contattare le autorità. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il nuovo proprietario voleva capire quale fosse la procedura corretta e non aveva intenzione di appropriarsi di qualcosa che non gli apparteneva.

Gli agenti hanno quindi rintracciato il venditore della cassaforte. L’oggetto era stato messo in vendita per conto di un anziano novantenne, presumibilmente il precedente proprietario. A questo punto è emerso il vero nodo della vicenda: il lingotto faceva parte della vendita oppure era stato dimenticato all’interno della cassaforte? Se il contenuto dovesse essere considerato incluso nell’acquisto, il nuovo proprietario potrebbe rivendicare il diritto a tenere l’oro. Se invece si tratta di un bene dimenticato accidentalmente, la situazione diventa molto più complessa dal punto di vista giuridico.

A chi appartiene davvero il lingotto?

La questione tocca un tema legale piuttosto delicato: quando si acquista un oggetto usato, il contenuto passa automaticamente al compratore? Secondo la polizia di Trostberg, le due parti dovranno trovare un accordo privato oppure rivolgersi agli avvocati per chiarire la proprietà del lingotto. In casi simili entrano infatti in gioco vari elementi: il contratto di vendita, l’intenzione del venditore e il fatto che l’oro fosse nascosto in un compartimento segreto. Non è escluso che si possa arrivare a una soluzione condivisa, magari con una divisione del valore del ritrovamento.

Cosa succederebbe in Italia in un caso simile?

Una situazione del genere potrebbe aprire anche in Italia un contenzioso legale piuttosto delicato. Il punto centrale rimane capire se il contenuto della cassaforte fosse parte della vendita oppure se il lingotto fosse stato semplicemente dimenticato dal precedente proprietario. Il nostro Codice Civile disciplina infatti il ritrovamento di beni smarriti agli articoli 927 e seguenti, stabilendo che chi trova un oggetto appartenente ad altri dovrebbe restituirlo o consegnarlo alle autorità. Allo stesso tempo, nella compravendita valgono anche le norme degli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile, che regolano il trasferimento della proprietà del bene venduto. In un caso simile, quindi, sarebbe probabilmente un giudice a valutare se il lingotto sia da includere nella vendita della cassaforte oppure no.