Caterina Murino, ex Bond girl e volto amatissimo del cinema internazionale, ha costruito una carriera che l’ha portata dai palcoscenici italiani ai set francesi, fino a Hollywood. Dopo gli esordi a Miss Italia e il successo internazionale accanto a Daniel Craig, la sua carriera non si è mai fermata, tra cinema, teatro e televisione. Oggi vive in Francia, divisa tra set e vita privata, con una nuova avventura che l’ha resa madre a 47 anni.

Dagli esordi a Miss Italia ai primi ruoli sul piccolo schermo

Nel 1997 partecipa a Miss Italia, arrivando quinta e conquistando la fascia di Miss Deborah. Quella vetrina le apre le porte del mondo della moda e poco dopo approda anche in tv. Nel 1999 diventa una delle “letterine” di Passaparola, programma cult di Gerry Scotti, e inizia parallelamente a studiare recitazione. Dai primi anni Duemila la troviamo in fiction popolari come Don Matteo e Orgoglio, ma anche in piccole produzioni cinematografiche.

La svolta in Francia e il successo internazionale

Nel 2004 Caterina Murino sceglie di trasferirsi a Parigi, una decisione che le apre nuove opportunità. Qui ottiene ruoli importanti in produzioni francesi, come Il bandito corso al fianco di Jean Reno, che la fa conoscere al grande pubblico d’oltralpe. Il vero salto arriva nel 2006, quando viene scelta come Bond girl nel film Casino Royale accanto a Daniel Craig (che oggi ha detto addio al personaggio James Bond). Con il ruolo di Solange, Caterina raggiunge un traguardo che ogni attrice sogna e che la consacra a livello internazionale.

Tra cinema, teatro e televisione

Dopo il clamore da Bond girl, nel 2008 è protagonista in Il seme della discordia di Pappi Corsicato, lavora in The Garden of Eden e partecipa a numerosi progetti televisivi tra Italia, Canada e Francia.

Negli anni successivi si mette alla prova anche in teatro con tournée di successo, come Dona Flor e i suoi due mariti e Eyes Wide Shut. La sua versatilità emerge anche sul piccolo schermo con fiction come Il ritorno di Ulisse e in videoclip musicali, tra cui Far l’amore di Bob Sinclar e Amore nou dei Tazenda.

I progetti più recenti

Negli ultimi anni Caterina Murino ha continuato a lavorare soprattutto in Francia. Nel 2023 è stata protagonista sul red carpet come madrina dell’80ª Mostra del Cinema di Venezia (il più longevo festival cinematografico al mondo), riconoscimento che ha confermato il suo status di attrice internazionale. Nel 2025 ha partecipato al film teatrale The Opera! – Arie per un’eclissi diretto da Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, un progetto che unisce cinema e teatro in una forma sperimentale.

La vita privata: da Parigi alla maternità

Dal 2016 è legata all’avvocato francese Edouard Rigaud, con cui convive a Parigi. Dopo aver raccontato pubblicamente le difficoltà incontrate nel diventare madre – tra aborti spontanei e percorsi di terapia – il 21 agosto 2025 ha dato alla luce il suo primo figlio, Demetrio Tancredi, a 47 anni. In un’intervista al Corriere della Sera ha parlato senza filtri delle gioie e delle fatiche della maternità, ma anche delle critiche ricevute per la sua età. Oggi Caterina Murino vive tra i set e la sua nuova vita da mamma. Continua a lavorare in Francia, dove ha trovato una seconda casa, senza dimenticare le radici italiane che l’hanno resa celebre.