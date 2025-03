Cavallo finisce nel lago ghiacciato: il drammatico salvataggio

Arrivano dai dintorni di New York le drammatiche immagini del salvataggio di un cavallo caduto in un lago ghiacciato. Il cavallo apparteneva a una donna, Ali Ernst, che si è preoccupata quando ha visto i suoi animali giocare vicino al lago, accorgendosi della caduta in acqua di uno di loro, Sly.

La donna ha cercato immediatamente di aiutare li suo cavallo tenendolo quanto possibile fuori dall’acqua gelida e chiamando i soccorsi, che son arrivati prontamente. Il primo ad arrivare è stato l’agente Kyle Cliton che, aiutato da colleghi e familiari ed amici della donna è riuscito infine ad estrarre con una corda l’animale dall’acqua.

Trasportato ad una clinica vicina, Sly s’è ripreso nel giro di un paio di giorni, tornando felice a casa: dove, nel frattempo, Ali aveva piazzato una recinzione elettrica intorno allo stagno per evitare il ripetersi di eventi simili.

Video tratto da: Facebook / SSPDNY