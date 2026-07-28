Centra la buca con un colpo solo e intasca 50mila sterline

Un colpo da 50mila sterline: il golfista amateur James Maycock ha vinto 50mila sterline con una hole-in-one, un solo colpo per centrare una buca, durante una sfida spareggio su un percorso par 3 all’Headingley Golf Club di Leeds, in Inghilterra.
Il circolo aveva ospitato una giornata di gare su un percorso par 3, con 18 golfisti dilettanti che, dopo aver vinto il premio per il colpo più vicino alla buca, si sono sfidati in una gara di spareggio per un premio di 50.000 sterline.
Con circa 90 persone a guardare, James Maycock si è presentato per primo al tee, ha colpito con un ferro 8 spedendo la pallina in buca e aggiudicandosi 50.000 sterline tra l’entusiasmo degli spettatori.
Video tratto da: IPA / KameraOne