Le prime piogge dopo il caldo estivo, le temperature che cominciano a scendere e l’umidità che torna nei boschi: settembre segna l’inizio di uno dei periodi più attesi dagli appassionati di funghi. Ma insieme alle prime “buttate” tornano anche gli incidenti che ogni anno coinvolgono molti escursionisti sorpresi dal maltempo, vittime di cadute o incapaci di ritrovare il percorso. Per questo il Soccorso Alpino richiama l’attenzione su alcuni comportamenti che possono fare la differenza: dall’equipaggiamento alla scelta di non avventurarsi da soli, fino a un’abitudine molto diffusa tra i fungaioli che, in caso di emergenza, può complicare notevolmente le operazioni di ricerca.

Stagione dei funghi, perché aumenta il rischio di incidenti

Con le precipitazioni di settembre e temperature più miti rispetto a quelle estive, nei nostri boschi cominciano a comparire le prime produzioni abbondanti di funghi. È il fenomeno comunemente indicato come “buttata“, favorito dalle condizioni di umidità del terreno. Porcini, finferli, lattari e russule richiamano così numerosi appassionati soprattutto nelle aree montane e collinari, dalle Alpi agli Appennini. Ma terreni sconnessi, pendii, vegetazione, cambiamenti improvvisi del meteo e difficoltà nell’orientamento possono complicare le gite al punto da rendere necessario interventi di soccorso. Il rischio aumenta quando si scelgono itinerari non adeguati alle proprie capacità oppure si sottovalutano le caratteristiche del territorio.

Perché non bisognerebbe andare a cercare funghi da soli

Una delle raccomandazioni più nette riguarda una vecchia abitudine dei fungaioli: andare da soli per non rivelare agli altri i propri luoghi di raccolta. Il Soccorso Alpino mette in guardia proprio da questo comportamento, perché anche un incidente apparentemente banale, come una caduta con conseguente frattura, può impedire di proseguire e rendere molto più complicato chiedere aiuto quando non c’è nessuno nelle vicinanze. Meglio quindi rinunciare – almeno in parte – alla segretezza del proprio posto preferito.

Prima di partire è fondamentale comunicare a familiari o conoscenti la zona che si intende raggiungere e il percorso previsto, avvisandoli anche dell’avvenuto rientro. E se durante l’escursione si decide di cambiare itinerario, sarebbe opportuno comunicarlo quando possibile. Sono informazioni che possono diventare preziose qualora non si faccia ritorno all’orario previsto.

Cellulare e segnale GPS: cosa portare nel bosco

Il telefono deve essere portato con sé carico, anche se nelle zone montane e all’interno dei boschi la copertura della rete può essere discontinua o assente. Tra gli strumenti indicati dal Soccorso Alpino c’è anche GeoResQ, applicazione che consente di registrare la propria traccia GPS. Se le persone a casa sanno che viene utilizzata, in caso di mancato rientro le informazioni sul percorso possono agevolare le ricerche.

Nello zaino non dovrebbero inoltre mancare acqua e ciò che può servire per affrontare l’escursione in relazione alla sua durata e alle condizioni previste. Prima della partenza è importante controllare le previsioni meteorologiche. Nebbia, pioggia e temporali possono infatti modificare rapidamente le condizioni di un percorso e rendere più difficile orientarsi.

Attenzione alle calzature

Anche abbigliamento e calzature devono essere adeguati a un ambiente naturale in cui il terreno può essere bagnato, scivoloso e irregolare. Proprio le scarpe rappresentano uno degli aspetti meno intuitivi delle raccomandazioni rivolte ai cercatori di funghi. Il Soccorso Alpino mette in guardia dall’utilizzo dei comuni stivali di gomma come calzatura per affrontare il bosco. Per muoversi su sentieri e terreni accidentati è necessario scegliere calzature adatte all’escursionismo e alle caratteristiche del percorso, senza pensare soltanto alla necessità di mantenere i piedi asciutti: i comuni stivali di gomma, infatti, anche se sembrano la scelta più logica per affrontare un sottobosco umido, non sono pensati per camminare a lungo su pendii e terreni accidentati. Danno poco sostegno al piede e alla caviglia, oltre che una tenuta non adeguata sulle superfici scivolose. Il rischio è quello di perdere più facilmente l’equilibrio, scivolare o procurarsi una distorsione. Meglio utilizzare scarponi o calzature da trekking con una suola adatta al terreno e un buon sostegno della caviglia.

Funghi commestibili, cosa fare in caso di dubbio

C’è poi un secondo rischio: raccogliere e consumare una specie tossica scambiandola per una commestibile. Non bisognerebbe mai affidarsi a somiglianze o convinzioni personali quando non si è certi dell’identificazione. In presenza anche del minimo dubbio, il fungo non dovrebbe essere consumato. Infine, prima dell’uscita bisogna infine verificare anche le regole locali sulla raccolta, perché permessi, quantitativi consentiti e restrizioni possono cambiare a seconda del territorio.