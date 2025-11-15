Per milioni di persone il calcio è un linguaggio emotivo, un rituale, un’identità culturale che si tramanda come un’eredità di famiglia. Lo abbiamo sempre intuito, ma ora la scienza ha fatto un passo in più: ha identificato le regioni del cervello che si attivano quando guardiamo giocare la nostra squadra del cuore. Una scoperta che non riguarda solo lo sport e offre nuove chiavi di lettura su come nascono fanatismi, passioni collettive e reazioni emotive estreme.

Cosa accade nel cervello mentre tifiamo

Lo studio arriva dall’Università di San Sebastián in Cile ed è stato pubblicato sulla rivista Radiology. Il team guidato dal biologo Francisco Zamorano ha cercato di capire cosa succede nel cervello di un tifoso quando assiste a un gol, a una sconfitta o a un’azione decisiva contro la squadra rivale.

Per farlo, i ricercatori hanno coinvolto 60 tifosi (tutti uomini tra 20 e 45 anni, anche se oggigiorno il calcio è diventata anche una questione femminile) di due squadre storicamente rivali. Hanno misurato il livello di fanatismo attraverso test specifici e poi analizzato l’attività cerebrale tramite risonanza magnetica funzionale, mentre i partecipanti guardavano 63 clip di partite: alcune contro la rivale storica, altre contro squadre “neutre”. Il risultato? In pochi secondi, la rivalità fa letteralmente “cambiare forma” al cervello.

Il circuito della ricompensa si accende come un fuoco d’artificio

Quando il tifoso vede la propria squadra segnare contro la rivale, si attiva in modo intenso il circuito di ricompensa, la stessa rete neurale coinvolta nel piacere, nella motivazione e nell’appartenenza al gruppo.

È una risposta che va oltre la gioia del gol: è il segnale biologico di un legame tribale, un rafforzamento dell’identità sociale. Chi è più fanatico, secondo la scala utilizzata nello studio, mostra un’attivazione ancora più potente. Non è solo questione di tifo: è l’affermazione di un “noi” contro “loro” che si consolida nel cervello. Qui, inoltre, ti spieghiamo perché chiamiamo gli allenatori “mister”.

Quando la squadra perde, il cervello cambia strategia

Se la vittoria accende le aree del piacere, la sconfitta ha un effetto opposto, quasi paradossale. I ricercatori hanno osservato una soppressione dell’attività nella corteccia cingolata anteriore dorsale, una regione cruciale per il controllo cognitivo e la regolazione emotiva.

In parole semplici: il cervello prova a controllare l’emozione negativa, ma finisce per fare l’opposto, intensificandola. È la stessa dinamica che in psicologia viene definita “effetto rimbalzo”: più cerchi di non pensare a qualcosa, più diventa ingombrante. Questo meccanismo potrebbe spiegare perché, nelle sfide ad alta rivalità, il tifo può facilmente sfociare in comportamenti impulsivi, aggressivi o poco razionali.

Lo studio apre una finestra sul fanatismo: non è solo calcistico

La ricerca non riguarda solo il calcio, ed è qui che diventa davvero importante. Secondo Zamorano, i circuiti neurali osservati sono generalizzabili ad altre forme di fanatismo, come quello religioso o politico. Le aree coinvolte nella valutazione degli eventi, nel controllo delle emozioni e nel senso di appartenenza sono le stesse che entrano in gioco quando si parla di polarizzazione, di dinamiche di gruppo e di comportamenti estremi.

Il fanatismo non nasce dal nulla: secondo i ricercatori, ha radici che affondano nella prima infanzia, quando la qualità delle cure, lo stress e l’apprendimento sociale plasmano il nostro equilibrio tra valutazione e controllo. Una società che trascura lo sviluppo, afferma Zamorano, “non evita il fanatismo: ne eredita i danni”.

Perché la scienza del tifo ci riguarda tutti

La passione sportiva è un collante sociale, un rituale collettivo che può unire o dividere. Capire cosa succede nel cervello dei tifosi significa comprendere meglio:

come si formano le identità di gruppo ,

, perché la rivalità può avere un effetto così “viscerale”,

può avere un effetto così “viscerale”, quali meccanismi emotivi ci spingono verso comportamenti di massa,

ci spingono verso comportamenti di massa, come prevenire forme estreme di fanatismo.

Il calcio diventa così un laboratorio perfetto per osservare la nostra mente in azione. Da fuori, un gol è solo un gesto tecnico. Nel cervello, è molto altro: un’esplosione di appartenenza, piacere, orgoglio. E una sconfitta non è solo un punto perso: è un corto circuito emotivo che può offuscare il controllo. Il calcio, insomma, non si guarda solo con gli occhi: si vive nel cervello.