Nel mondo animale esistono linguaggi invisibili all’occhio umano, fatti di odori, suoni impercettibili o segnali luminosi che noi semplicemente non siamo in grado di cogliere. I cervi, in particolare, sono noti per comunicare attraverso tracce odorose e segni lasciati sul territorio, soprattutto durante la stagione degli amori. Ma una ricerca recente ha rivelato qualcosa di incredibile: questi animali potrebbero “parlare” anche attraverso segnali luminosi che noi non vediamo affatto. Una scoperta che cambia del tutto il modo in cui interpretiamo il comportamento di queste creature e apre nuove domande sul loro rapporto con l’ambiente.

Scoperta una funzione fisiologica dei cervi sconosciuta

Gli scienziati hanno scoperto che i cervi non solo sono in grado di percepire la luce ultravioletta, ma lasciano anche tracce che diventano visibili proprio a quelle lunghezze d’onda. In particolare, i maschi di cervo dalla coda bianca (Odocoileus virginianus) durante il periodo riproduttivo strofinano le corna contro alberi e arbusti e graffiano il terreno, rimuovendo il cosiddetto “velluto” che ricopre le corna in crescita. Durante queste operazioni rilasciano secrezioni ghiandolari, urina ed escrementi, già noti per avere una funzione olfattiva. La novità è che questi stessi segni sembrano brillare sotto luce UV, risultando particolarmente evidenti per altri cervi (che riescono a loro volta a vedere queste lunghezza d’onda dello spettro).

Lo studio, condotto dai ricercatori della Università della Georgia in una vasta area forestale di ricerca, ha documentato oltre un centinaio di punti segnati dagli animali. Utilizzando torce ultraviolette con lunghezze d’onda simili a quelle presenti naturalmente all’alba e al crepuscolo — i momenti di maggiore attività dei cervi — gli scienziati hanno osservato che questi “cartelli naturali” risplendevano più dell’ambiente circostante. Si tratta della prima evidenza concreta che un mammifero possa sfruttare la fotoluminescenza come parte della propria comunicazione ambientale, un fenomeno studiato da decenni ma finora mai collegato in modo così chiaro a una funzione biologica reale.

A cosa servono queste tracce ultraviolette

Queste scie luminose potrebbero rappresentare una sorta di sistema di segnalazione a distanza, visibile solo a chi possiede la giusta “chiave di lettura”, cioè altri cervi. I segni lasciati sui tronchi e sul terreno fungerebbero quindi da messaggi multipli: olfattivi, visivi e probabilmente anche territoriali. Per i rivali indicano la presenza di un maschio dominante nella zona, mentre per le femmine possono segnalare la disponibilità all’accoppiamento. In pratica si tratterebbe di una rete di comunicazione invisibile agli altri animali — e agli esseri umani — ma perfettamente leggibile all’interno della specie.

Dal punto di vista chimico, la luminosità sembra derivare sia dai fluidi corporei sia dalle piante danneggiate. L’urina dei cervi contiene molecole come porfirine e amminoacidi che reagiscono alla luce UV, mentre le secrezioni ghiandolari rilasciano composti organici con proprietà simili. Anche i tessuti vegetali esposti, come lignina e terpeni, possono brillare quando vengono “attivati” da queste radiazioni. Il risultato è una traccia persistente che rimane visibile nelle ore crepuscolari, quando la luce ultravioletta naturale è più abbondante. La scoperta è molto importane perché fa emergere una strategia evolutiva sofisticata, che prova quanto complesso e ancora in parte misterioso sia il modo in cui gli animali interagiscono con il loro habitat.