Un evento eccezionale ha catturato l’attenzione degli appassionati di natura e degli esperti di fauna selvatica di tutto il mondo. Nel cuore del Parco Nazionale di Kaziranga, nello stato indiano dell’Assam, è stato infatti avvistato un rarissimo esemplare di cervo porcino albino. Le immagini dell’animale, diffuse online il 26 maggio, hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando curiosità e meraviglia. Non si tratta soltanto di un incontro insolito, ma di una testimonianza concreta della straordinaria ricchezza naturalistica che caratterizza questa regione dell’India, da anni impegnata nella tutela degli ecosistemi e delle specie selvatiche.

L’incredibile avvistamento del cervo porcino albino

Il protagonista di questa straordinaria storia è un cervo porcino albino, una variante estremamente rara di una specie già poco conosciuta al grande pubblico. Nel video diventato virale si vede l’animale muoversi tra le verdi praterie del Parco Nazionale di Kaziranga, dove il suo manto completamente bianco risalta in modo evidente rispetto alla vegetazione circostante.

L’aspetto insolito del cervo è dovuto all’albinismo, una condizione genetica congenita causata dall’assenza totale o parziale di melanina, il pigmento che determina la colorazione di pelle, pelo e occhi. Questa caratteristica rende gli animali albini particolarmente vulnerabili in natura. La colorazione chiara, infatti, riduce drasticamente la capacità di mimetizzarsi e aumenta il rischio di essere individuati dai predatori. A ciò si aggiungono possibili problemi alla vista e una maggiore sensibilità ai raggi solari.

Proprio per queste difficoltà, gli esemplari albini che riescono a raggiungere l’età adulta in ambienti selvatici sono considerati estremamente rari. L’avvistamento registrato in Assam è stato quindi accolto con entusiasmo dagli esperti di conservazione, che lo considerano un segnale positivo dello stato di salute dell’ecosistema locale. Anche le autorità regionali hanno sottolineato l’importanza dell’evento, evidenziando come la presenza di una specie così rara rappresenti il risultato degli sforzi compiuti negli ultimi anni per proteggere gli habitat naturali e la biodiversità della regione.

Parco Nazionale di Kaziranga, nell’Assam: uno scrigno di biodiversità

L’avvistamento del cervo porcino albino contribuisce a riportare l’attenzione internazionale sul Parco Nazionale di Kaziranga, una delle aree protette più importanti dell’intero continente asiatico. Situato lungo le pianure alluvionali del fiume Brahmaputra, nel nord-est dell’India, il parco è stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1985 grazie al suo eccezionale valore naturalistico.

Kaziranga è celebre soprattutto per ospitare circa due terzi della popolazione mondiale di rinoceronte indiano, una delle specie simbolo della fauna asiatica. Tuttavia, la sua importanza va ben oltre. Al suo interno vivono infatti tigri del Bengala, elefanti indiani, bufali d’acqua selvatici, cervi delle paludi, leopardi, gibboni hoolock e numerose altre specie di mammiferi. Anche il mondo degli uccelli trova qui un habitat ideale, tanto che l’area è stata riconosciuta come Important Bird Area per la sua rilevanza nella conservazione dell’avifauna.

La varietà degli ambienti naturali contribuisce a rendere il parco un autentico laboratorio di biodiversità. Praterie alluvionali, foreste tropicali umide, savane boschive e zone sempreverdi convivono all’interno di un territorio che offre rifugio a centinaia di specie animali e vegetali. Non sorprende quindi che ogni nuovo avvistamento raro venga considerato un indicatore della qualità degli ecosistemi presenti.