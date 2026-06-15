Cesare Cremonini è amatissimo e molto seguito dal pubblico italiano, ma anche molto diretto nel replicare alle critiche. L’artista si è esibito all’ippodromo Snai La Maura di Milano, ma l’evento ha registrato qualche problema organizzativo che riapre il dibattito sui grandi concerti nelle enormi arene o spazi. Il cantautore ha replicato ai commenti dei fan in modo un po’ duro.

Lo sfogo di Cremonini contro il pubblico

Il 10 giugno Cesare Cremonini si è esibito all’Ippodromo Snai La Maura. La location si può raggiungere con i mezzi ma, per arrivare al palco serve una camminata tra i 20 e i 30 minuti, a seconda del passo.

Ad assistere allo spettacolo sono arrivati tantissimi fan dell’artista che ha ringraziato il suo pubblico dicendo di essere stato chiamato “per dirmi che è stato tra i concerti con più pubblico di sempre in questa location”.

“Ho dato tutto quello che ho sul palco, sentivo che sarebbe stato l’ultimo concerto a Milano di queste dimensioni per un po’ di tempo! So che voglio tornare a far parlare di musica e dischi e del cuore, slegandoli dai numeri. Non so quando e dove ci rivedremo Milano, ma sarà molto presto e occhi negli occhi, perché tu sei il punto di partenza e mai di arrivo. Vi amo”, è la dedica del cantante a chi ha partecipato all’evento.

Tra i vari commenti ci sono però state anche alcune critiche riguardo all’organizzazione e alla scelta della location. In questo caso, l’artista si è lasciato andare a un duro sfogo.

“Pensa che questi concerti li facevano anche 50 anni fa senza schermi, senza una passerella da 100 metri e con la tecnologia audio dei nostri nonni. Il pubblico non sentiva un cazzo ma capiva cosa stava accadendo”, ha replicato a una critica.

“Oggi il pubblico ha lo stesso ego degli artisti. Per questo voglio fermare questa macchina. Il concetto di ‘grande evento’ è stupendo ma porta fuori strada rispetto alla musica attuale”, ha aggiunto.

L’ossessione dei numeri, secondo Cremonini

Già in occasione della conferenza stampa del concerto al Circo Massimo di Roma, Cesare Cremonini aveva parlato di “un’ossessione, quella dei numeri” che starebbe intaccando il mondo della musica.

“Nel mio caso devo dire che vince e vincerà la voglia di evolvermi dal punto di vista umano, artistico e dal punto di vista discografico. Cosa che oggi sembra un po’ stramba da dire, ma nel mio caso è un orgoglio”, aveva detto il cantante di 50 Special.

“Per il prossimo progetto ho chiesto di non suonare negli stadi perché non c’entrano niente con quello che sto per fare. Credo nella coerenza con quello che fai artisticamente e musicalmente. Chiudo coi lustrini e apro al rock ‘n’ roll”, è l’annuncio del cantante che sembra voler abbandonare i grandi eventi in grandi spazi per tornare a una dimensione più contenuta e sentita in cui il pubblico abbia semplicemente voglia di ascoltare la musica e non di scattarsi un selfie da postare per dire di essere stato a quello spettacolo.

Lo sfogo di Cremonini ha riaperto il dibattito su come è cambiata la fruizione dei concerti da parte del pubblico negli ultimi trent’anni. Se prima si andava per ascoltare il cantante, ora si andrebbe più per essere visti e poter essere protagonisti.