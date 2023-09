Cresciamo con l’idea che il sole sia giallo, anche perché è così che ci insegnano a colorarlo sin dall’asilo. La verità però è che questa stella non ha un colore specifico. Se così fosse la luce emessa colorerebbe tutto quello che incontra sulla sua strada di quell’unico colore. E poi non spiegherebbe il motivo per cui il sole ci appare anche rosso e a volte verde.

Quale è il colore del Sole?

Il “vero” colore del Sole, così come quello delle altre stelle, dipende dalla sua temperatura. Più una stella è calda, più emette luce blu, mentre le stelle più fredde appaiono rosse. Basandoci quindi sulla sua temperatura superficiale (oltre 5.500 °C), possiamo dire che il Sole ha un colore bianco molto intenso e freddo.

La ragione per cui a noi appare giallo dipende da un fenomeno fisico che si verifica quando i raggi attraversano l’atmosfera terrestre, che è come una barriera che circonda il nostro pianeta.

Perché il sole è di colore giallo?

Il motivo per cui lo percepiamo di colore giallo è da ricercare nel modo in cui la sua luce viene diffusa dall’atmosfera.

Dobbiamo ricordarci che la stella madre del nostro sistema solare emette luce su un’intera gamma di lunghezze d’onda che copre tutto lo spettro elettromagnetico, a eccezione dei raggi gamma. Ciascuna radiazione ha un colore diverso, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indica e viola, la cui somma dà come effetto finale il bianco.

Così se il raggio solare è in realtà di colore bianco, quando questo raggiunge la Terra e attraversa l’atmosfera viene scomposto. Nel passaggio incontra alcune particelle che hanno le stesse dimensioni della lunghezza d’onda dello spettro che comprende blu, indaco e violetto. Così mentre questi colori vengono dispersi, le lunghezze d’onda di colore giallo/arancione riescono invece a passare e a raggiugerci.

Ecco spiegato perché il sole ci appare giallo in quei pochi istanti in cui riusciamo a guardarlo direttamente. E questo è vero soprattutto quando è ben alto in cielo e i raggi devono fare meno fatica e strada per attraversare l’atmosfera.

Perché il sole è rosso al tramonto

All’alba e al tramonto il sole ci appare rosso perché i suoi raggi devono fare più strada per raggiungere la Terra. E dal momento che i raggi sono radenti agli strati più alti dell’atmosfera, arriva il momento in cui la radiazione di frequenza vicina al violetto non riesce più a penetrarla, al contrario della radiazione vicina al rosso che ancora entra nell’atmosfera.

Perché il sole è verde?

Ti è mai capitato di vedere il cielo verde? Legato al tramonto, e a volte anche all’alba, c’è un fenomeno spettacolare e raro detto del “raggio verde”. Si tratta di un effetto ottico che dipende dalla rifrazione della luce nell’aria quando il sole si trova in prossimità dell’orizzonte e la distanza percorsa dalla luce nell’atmosfera è maggiore.

Quando il sole scompare al tramonto appare come una serie di dischi leggermente sfasati tra di loro, che scompaiono progressivamente seguendo il grado di rifrazione delle varie componenti spettrali della luce. In questo modo svaniscono (al tramonto) prima il rosso e il giallo, caratterizzati da una lunghezza d’onda maggiore, e solo dopo il verde e il blu che hanno lunghezze d’onda minori.