Che fiuto! Il cane antidroga scopre due chili di sostanza stupefacente

I carabinieri della Compagnia di Bianco, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno trovato all’interno di uno stabile abbandonato e non abitato, un ingente quantità di droga.

L’olfatto dell’unità cinofila “Manco” ha facilitato il lavoro dei carabinieri che hanno individuato, nascosto in intercapedini difficilmente accessibili, 1.5 chili di marijuana e 255 grammi di hashish, conservati all’interno di sacchetti, già suddivisi in dosi termosaldate.

Il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria per le successive analisi di laboratorio.