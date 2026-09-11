Cristel Carrisi torna sotto i riflettori non soltanto per la sua storia personale, ma anche per il rapporto con la famiglia. Figlia di Al Bano e Romina Power, nata il 25 dicembre 1985, Cristel è cresciuta in una delle famiglie più conosciute dello spettacolo italiano e, nel corso degli anni, ha costruito un percorso autonomo tra musica, televisione e moda. Nel settembre 2026 l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla festa organizzata per celebrare nuovamente l’amore con il marito Davor Luksic, dieci anni dopo il loro primo sì. Riguardo alla celebrazione, però, ha fatto discutere l’assenza di Al Bano, così come quella del fratello Yari.

Chi è Cristel Carrisi

Cristel Carrisi è la terza figlia di Al Bano e Romina Power, dopo Ylenia e Yari e prima di Romina Jr. Ha inoltre due fratellastri, Jasmine e Albano Jr., nati dalla relazione del padre con Loredana Lecciso. Il suo legame con il mondo dello spettacolo è quindi parte integrante della sua storia familiare, ma Cristel ha cercato negli anni di costruire una propria identità professionale.

La sua carriera è iniziata nella musica: ha pubblicato due album, I Promise nel 2005 e Il tempo, il nulla, l’amore ed io… nel 2010, oltre a diversi singoli. Nel 2010 ha anche collaborato con il padre Al Bano nel brano Il volo, inserito nel progetto The Great Italian Songbook. Parallelamente ha sviluppato una carriera televisiva, partecipando a programmi come La fattoria, Mission, La pista, Cucina Cristèl e Zecchino d’Oro. Nel 2012 è arrivata anche l’esperienza cinematografica con Con tutto l’amore che ho.

Nel 2018 Cristel aveva annunciato la decisione di allontanarsi dalla musica, mentre nel maggio 2026 ha comunicato il suo ritorno all’attività musicale. La sua vita privata, nel frattempo, si è sviluppata lontano dai riflettori: il 3 settembre 2016 ha sposato a Lecce l’imprenditore Davor Luksic. La coppia ha tre figli, Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Ryo Inés.

Proprio a dieci anni dal primo matrimonio, Cristel e Davor hanno scelto di rinnovare le loro promesse. Le immagini della festa, pubblicate anche attraverso i social della famiglia, mostrano Cristel insieme alla madre Romina Power e alla sorella Romina Jr. La celebrazione è stata descritta come un momento di festa e di affetto, ma l’attenzione si è inevitabilmente concentrata su chi non era presente.

Le tensioni con il padre Al Bano

L’assenza di Al Bano alle seconde nozze di Cristel ha riacceso i riflettori su un rapporto familiare che nei mesi precedenti era stato segnato da alcune dichiarazioni pubbliche. Tgcom24 ha sottolineato come, nelle immagini della festa, non comparisse il cantante, mentre era presente Romina Power insieme alle figlie. Al momento non è stata fornita una spiegazione ufficiale dell’assenza di Al Bano, per cui è prudente parlare di una circostanza che ha alimentato interrogativi piuttosto che di una causa certa.

Il contesto è quello di una primavera caratterizzata da un nuovo confronto pubblico tra Al Bano e Romina Power. Durante un’intervista a Belve, Romina aveva parlato del peso avuto dalla scomparsa della figlia Ylenia sulla fine del rapporto con Al Bano, sostenendo di aver avvertito l’assenza di un sostegno nel momento più difficile. Il cantante aveva replicato a Domenica In, rivendicando invece di essere stato presente e di aver cercato la figlia anche a New Orleans.

La discussione aveva coinvolto indirettamente anche i figli. Yari aveva affidato ai social una riflessione sul rapporto tra la famiglia e la stampa, mentre Cristel aveva pubblicato su X una frase sul comportamento di una persona che si sente accusata di qualcosa che avrebbe commesso. Il nome di Al Bano non era stato citato direttamente, ma diversi resoconti giornalistici avevano interpretato il messaggio come una possibile frecciata nei confronti del padre.

A distanza di pochi mesi, l’assenza di Al Bano alla festa per il rinnovo delle promesse di Cristel ha assunto un significato particolare agli occhi del pubblico. In realtà, negli ultimi tempi sembrava che alcune tensioni familiari si fossero attenuate. È quindi anche possibile che il padre abbia semplicemente avuto altri impegni che gli hanno impedito di partecipare alla celebrazione per i dieci anni di matrimonio della figlia.