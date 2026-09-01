La Mostra del Cinema di Venezia torna al Lido dal 2 al 12 settembre 2026 per la sua 83ª edizione. A condurre le cerimonie di apertura e chiusura nella Sala Grande del Palazzo del Cinema saranno Greta Scarano e Nicolas Maupas, due volti tra i più riconoscibili della nuova generazione di attori italiani. Per Scarano, però, l’appuntamento rappresenta anche una nuova tappa di una carriera che negli ultimi anni si è allargata dal set alla regia.

Greta Scarano, la carriera della 83esima conduttrice del Festival del Cinema di Venezia

Nata a Roma il 27 agosto 1986, Greta Scarano si è costruita negli anni una carriera divisa tra cinema e televisione, distinguendosi per la capacità di passare da ruoli popolari a personaggi più complessi. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo arrivano sul piccolo schermo, con partecipazioni a serie come Un posto al sole e R.I.S. – Delitti imperfetti. La vera svolta arriva però tra il 2012 e il 2015, quando interpreta l’ispettrice Francesca Leoni in Squadra antimafia – Palermo oggi, serie crime di Canale 5 che contribuisce a farla conoscere al grande pubblico.

Il cinema diventa quindi uno degli ambiti centrali della sua carriera. Nel 2015 arriva il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’Argento per Senza pietà, mentre l’anno successivo conquista il Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno per Suburra di Stefano Sollima. La sua filmografia comprende, tra gli altri, La verità sta in cielo, Diva!, The App, Supereroi, The Perfect Dinner e Nuovo Olimpo di Ferzan Özpetek. Anche la televisione continua a essere una parte importante del suo percorso, con titoli come Romanzo criminale – La serie, Il nome della rosa, Circeo e Chiamami ancora amore.

Nel 2025 Scarano ha aggiunto un nuovo ruolo alla propria esperienza nel cinema, debuttando alla regia con Siblings. Un esordio particolarmente significativo, premiato con il Nastro d’Argento come miglior regista esordiente. Con la conduzione della 83ª Mostra del Cinema di Venezia, l’attrice si prepara quindi a vivere il festival da una prospettiva ancora diversa, dopo averne già attraversato diverse professionalità.

E proprio il cinema è il filo conduttore della sua vita anche lontano dalle telecamere: dal 2021 l’attrice è infatti sposata con il regista e sceneggiatore Sydney Sibilia. La coppia nel 2025 ha avuto il loro primo figlio.

Chi è Sydney Sibilia, il marito di Greta Scarano

Anche Sydney Sibilia lavora nel cinema, ma soprattutto dietro la macchina da presa. Nato a Salerno il 19 novembre 1981, è regista, sceneggiatore e produttore ed è conosciuto in particolare per la trilogia Smetto quando voglio, iniziata nel 2014. La sua carriera parte dai cortometraggi: tra questi c’è Oggi gira così, scritto insieme a Valerio Attanasio e premiato con il SIAE Award per la migliore sceneggiatura. Dopo il trasferimento a Roma nel 2007, Sibilia si dedica anche alla pubblicità, dirigendo spot per campagne di importanti realtà come Wind e Fox Crime, mentre lavora al progetto che lo porterà al debutto nel lungometraggio.

Quel film è proprio Smetto quando voglio, commedia del 2014 che ottiene un buon riscontro di pubblico e critica e riceve diverse candidature, tra cui tre ai David di Donatello, due ai Ciak d’oro e due ai Globi d’oro.

Il successo porta alla realizzazione di due sequel, Smetto quando voglio: Masterclass e Smetto quando voglio: Ad Honorem, entrambi usciti nel 2017 e prodotti da Groenlandia, società di produzione fondata da Sibilia insieme a Matteo Rovere. Nel 2020 il regista cambia registro con L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, prodotto da Netflix e ispirato alla vicenda della Repubblica dell’Isola delle Rose. Il film racconta una storia di ribellione e libertà con lo stile ironico che caratterizza parte del suo cinema.