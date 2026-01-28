Gli animali domestici sono i nostri fedeli compagni di vita, in grado di amarci come siamo e di renderci “umani” migliori. Di certo una delle azioni più altruistiche che possiamo compiere è di adottare un cucciolo da canile o gattile, donando a queste creature una casa.

Che si tratti di Fuffy o Fido, ricordiamoci che il rapporto è per sempre e che il rispetto verso i nostri amici di zampa è la base per una felice convivenza. Ma se ancora non avessimo scelto quale batuffolo di pelo accogliere in famiglia?

La specie felina o canina hanno peculiarità ben precise, il che significa che prima di adottare esemplari dell’una o dell’altra dovremo conoscerle. Nel corso della pandemia del 2020, la solitudine ha fatto nascere la voglia di tenere con sé un piccolo amico con musetto e coda.

Ma in contemporanea sono anche sorti una serie di studi e ricerche scientifiche per analizzare il tipo di scelta. Da qui si può partire, anche ora che il lockdown è ormai un lontano ricordo, per capire se per noi è meglio un cane o un gatto nelle nostre vite.

Chi è meglio, il cane o il gatto?

Non esiste una risposta univoca, perché tutto dipende anche dal nostro carattere e dalle abitudini che abbiamo. Ma si può rispondere alla domanda su chi sia più affettuoso tra cane e gatto, visto che una ricerca inglese ha fornito nuovi dati sui due pet.

In periodo di pandemia, quando lo studio è stato condotto, i gatti hanno dimostrato più attaccamento nei confronti dei proprietari. Le nuove abitudini più casalinghe degli umani, hanno infatti creato un senso di maggiore fiducia e contatto da parte dei piccoli felini.

Se di solito è il cane a vincere per dimostrazioni di affetto, da qualche anno a questa parte i gatti sembrano pronti a contendersi il primato. Ma vediamo anche qualche dato interessante che riguarda il senso dell’olfatto e dell’udito dei nostri amici di zampa.

In linea di massima Fuffy batte Fido di gran lunga sul secondo, vantando la capacità di rilevare ultrasuoni fino a 100mila Hz, contro i 45mila dei cani. Per quanto riguarda il fiuto, in questo caso il cane vince, con 300milioni di recettori olfattivi, contro i 200milioni dei gatti.

Ma se non siamo a caccia di tartufi, abbiamo difronte nasi super potenti per entrambi, in grado di riconoscere gli odori anche grazie all’organo vomeronasale, o di Jacobson. Si trova sul palato ed è specializzato nell’individuare sostanze chimiche e soprattutto feromoni.

Va anche detto che il gatto non va portato fuori per i bisogni e ha, in linea di massima, costi di gestione inferiori del cane. Per quanto riguarda la longevità, la maggior parte dei gatti arriva e supera i 20 anni, ma ci sono anche cani dalle età ragguardevoli.

Gli esemplari non di razza sono quelli che vivono più a lungo, ma in generale le piccole taglie, come Bassotti, Chihuahua e Yorkshire possono superare i 15 anni.

Più pulito il cane o il gatto?

Non c’è storia, quando si parla di rituali di pulizia, il gatto vince a zampe basse, mantenendo il suo pelo iper pulito. Se abbiamo già avuto la fortuna di conoscere le abitudini feline, avremo notato quanto tempo passino questi animali a lavarsi il pelo.

Il micio si lecca e lava via odori e sporcizia, motivo per cui il vello è quasi inodore, al contrario di quello dei cani. Se abbiamo un naso sensibile, forse Fuffy ci permetterà di non storcerlo quando si acciambella sulle nostre ginocchia per le rituali fusa.