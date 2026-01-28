VIDEO
Animali domestici: meglio adottare un cane o un gatto?

Gli animali domestici sono i nostri fedeli compagni di vita, in grado di amarci come siamo e di renderci “umani” migliori. Di certo una delle azioni più altruistiche che possiamo compiere è di adottare un cucciolo da canile o gattile, donando a queste creature una casa.

Che si tratti di Fuffy o Fido, ricordiamoci che il rapporto è per sempre e che il rispetto verso i nostri amici di zampa è la base per una felice convivenza. Ma se ancora non avessimo scelto quale batuffolo di pelo accogliere in famiglia?

La specie felina o canina hanno peculiarità ben precise, il che significa che prima di adottare esemplari dell’una o dell’altra dovremo conoscerle. Nel corso della pandemia del 2020, la solitudine ha fatto nascere la voglia di tenere con sé un piccolo amico con musetto e coda.

Ma in contemporanea sono anche sorti una serie di studi e ricerche scientifiche per analizzare il tipo di scelta. Da qui si può partire, anche ora che il lockdown è ormai un lontano ricordo, per capire se per noi è meglio un cane o un gatto nelle nostre vite.

Chi è meglio, il cane o il gatto?

Non esiste una risposta univoca, perché tutto dipende anche dal nostro carattere e dalle abitudini che abbiamo. Ma si può rispondere alla domanda su chi sia più affettuoso tra cane e gatto, visto che una ricerca inglese ha fornito nuovi dati sui due pet.

In periodo di pandemia, quando lo studio è stato condotto, i gatti hanno dimostrato più attaccamento nei confronti dei proprietari. Le nuove abitudini più casalinghe degli umani, hanno infatti creato un senso di maggiore fiducia e contatto da parte dei piccoli felini.

Se di solito è il cane a vincere per dimostrazioni di affetto, da qualche anno a questa parte i gatti sembrano pronti a contendersi il primato. Ma vediamo anche qualche dato interessante che riguarda il senso dell’olfatto e dell’udito dei nostri amici di zampa.

In linea di massima Fuffy batte Fido di gran lunga sul secondo, vantando la capacità di rilevare ultrasuoni fino a 100mila Hz, contro i 45mila dei cani. Per quanto riguarda il fiuto, in questo caso il cane vince, con 300milioni di recettori olfattivi, contro i 200milioni dei gatti.

Ma se non siamo a caccia di tartufi, abbiamo difronte nasi super potenti per entrambi, in grado di riconoscere gli odori anche grazie all’organo vomeronasale, o di Jacobson. Si trova sul palato ed è specializzato nell’individuare sostanze chimiche e soprattutto feromoni.

Va anche detto che il gatto non va portato fuori per i bisogni e ha, in linea di massima, costi di gestione inferiori del cane. Per quanto riguarda la longevità, la maggior parte dei gatti arriva e supera i 20 anni, ma ci sono anche cani dalle età ragguardevoli.

Gli esemplari non di razza sono quelli che vivono più a lungo, ma in generale le piccole taglie, come Bassotti, Chihuahua e Yorkshire possono superare i 15 anni.

Più pulito il cane o il gatto?

Non c’è storia, quando si parla di rituali di pulizia, il gatto vince a zampe basse, mantenendo il suo pelo iper pulito. Se abbiamo già avuto la fortuna di conoscere le abitudini feline, avremo notato quanto tempo passino questi animali a lavarsi il pelo.

Il micio si lecca e lava via odori e sporcizia, motivo per cui il vello è quasi inodore, al contrario di quello dei cani. Se abbiamo un naso sensibile, forse Fuffy ci permetterà di non storcerlo quando si acciambella sulle nostre ginocchia per le rituali fusa.

Animali domestici: meglio adottare un cane o un gatto?
