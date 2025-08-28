Roberta Capua è stata una delle figure più riconoscibili della televisione italiana negli anni ’90 e 2000. Dal mondo delle passerelle alla conduzione televisiva, la sua carriera è stata costellata di successi, anche se negli ultimi anni il suo nome è stato meno presente nel cosiddetto showbiz.

In una recente intervista al settimanale F, ha rivelato che lo scorso maggio il suo ex marito ha avuto un incidente ed è morto. “Resterà il grande amore della mia vita”, ha spiegato. “Sono rimasta molto addolorata e non mi sento ancora pronta”, ha aggiunto.

La carriera di Roberta Capua

Roberta Capua nasce a Napoli nel 1968 e fin da giovane mostra fascino e determinazione, caratteristiche che la porteranno a conquistare il titolo di Miss Italia nel 1986. Questo riconoscimento segna l’inizio della sua carriera, che la porterà dal mondo della moda alla televisione, diventando volto noto per programmi di successo.

Negli anni ’90, Roberta Capua lavora con alcune delle reti televisive più importanti del panorama italiano, tra cui Rai e Mediaset, conducendo programmi di intrattenimento, quiz e varietà. La sua presenza elegante, unita a una capacità comunicativa naturale, la rende immediatamente apprezzata dal pubblico. Tra i programmi più noti a cui ha partecipato figurano Unomattina e Estate in diretta, dove ha saputo bilanciare professionalità e simpatia, guadagnandosi la fiducia dei telespettatori.

Il suo percorso artistico non si limita al piccolo schermo: negli anni si cimenta anche nel teatro e nella scrittura, dimostrando versatilità e capacità di adattamento, qualità fondamentali nel mondo dello spettacolo in continua evoluzione.

Che fine ha fatto Roberta Capua?

Negli ultimi anni, il pubblico ha visto meno Roberta Capua in televisione, alimentando curiosità su che fine abbia fatto. Dopo anni di intensa esposizione mediatica, la conduttrice ha scelto di concentrarsi maggiormente sulla famiglia e su progetti personali, lontano dai riflettori.

Roberta Capua è sempre stata molto riservata riguardo alla sua sfera personale. Dal 2003 al 2005 è stata legata sentimentalmente al nuotatore Massimiliano Rosolino. È stata sposata in prime nozze con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset. La conduttrice ha poi ritrovato la stabilità accanto all’imprenditore bolognese Stefano Cassoli, con il quale ha avuto un figlio, Leonardo, nato nel 2008. Anche questa relazione termina nel 2024 con il divorzio.

Il dramma della morte dell’ex marito

Proprio l’improvvisa morte dell’ex marito Stefano, avvenuta in un incidente nel maggio 2025, è stata un momento particolarmente difficile per Roberta. “Lui è stato e resterà il più grande amore della mia vita. La sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime che sono accadute: nel 2023, uno dopo l’altro, ho perso anche i miei genitori, che amavo moltissimo – ha dichiarato la conduttrice in un0’intervista alla rivista ‘F’ – Ma voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me”.

Del resto, Roberta Capua ha dichiarato in diverse interviste di aver trovato nella vita privata un equilibrio prezioso. Ha più volte raccontato di aver scelto consapevolmente di allontanarsi dai ritmi frenetici della televisione per dedicarsi alla famiglia. Questo non ha significato un addio definitivo al mondo dello spettacolo, ma un diverso modo di viverlo, senza la necessità di apparire costantemente sotto i riflettori.

Parallelamente, ha continuato a partecipare a iniziative legate alla salute e al benessere, sfruttando la sua notorietà per promuovere messaggi positivi e informativi, in particolare sui temi legati all’alimentazione e alla cura del corpo.

Sempre nel cuore del pubblico

Nonostante la minore presenza in televisione, il suo nome resta simbolo di un’epoca televisiva da tempo dimenticata, dove eleganza e simpatia potevano convivere in prima serata. Oggi, sebbene non sia più tra i volti quotidiani dei talk show, continua a essere una presenza rispettata nel mondo dello spettacolo italiano, spesso ospite di eventi e trasmissioni speciali, sempre con la professionalità che la contraddistingue.

La sua storia è un esempio di come talento, dedizione e capacità di adattamento possano permettere a una persona di vivere più vite professionali senza perdere la propria identità. Al contempo, Roberta Capua ha avuto il coraggio di fare un passo indietro in nome di un bene, per lei, più prezioso. In un’era dove la sovraesposizione mediatica domina, anche questo può essere un insegnamento.