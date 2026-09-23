C’è un nuovo volto davanti alle telecamere, ma il cuore di Chi l’ha visto? resta quello di sempre. Mercoledì 23 settembre, su Rai 3, Raffaella Griggi debutta alla conduzione dello storico programma, raccogliendo il testimone lasciato da Federica Sciarelli dopo 22 anni. Una svolta che inevitabilmente apre una nuova fase, ma che la giornalista, storica inviata della trasmissione, vuole costruire all’insegna della continuità e del rispetto identitaria.

Griggi conosce infatti molto bene il mondo che ruota attorno alla trasmissione. Dal 2017 è stata una delle inviate del programma e ha seguito sul campo numerose vicende di cronaca e casi di scomparsa. Il passaggio dalla redazione alla conduzione non significa quindi abbandonare quel metodo, ma portare in onda l’esperienza maturata negli anni a contatto diretto con familiari e protagonisti delle storie. La nuova presentatrice ha sottolineato di voler mantenere spontaneità e attenzione alle persone, senza cercare di imitare chi l’ha preceduta.

Chi l’ha visto? diventa un programma più corale

Una delle novità più interessanti riguarda proprio il ruolo degli inviati. La Rai ha annunciato un maggiore coinvolgimento della squadra storica della redazione di Chi l’ha visto? anche in studio, con spazi tematici dedicati alle vicende seguite sul territorio. La conduzione di Raffaella Griggi diventerà quindi il punto di sintesi di un racconto più corale, nel quale i giornalisti potranno condividere direttamente con il pubblico il lavoro svolto sul campo.

Ci sarà inoltre uno spazio dedicato ai cold case e ai casi storici affrontati dalla trasmissione. Gli inviati ripercorreranno alcune delle vicende che hanno segnato la storia del programma, raccontandole anche attraverso la propria esperienza personale.

La nuova emergenza degli “scomparsi digitali”

Tuttavia, la novità destinata a far discutere maggiormente e a incuriosire è sicuramente un’altra. Chi l’ha visto? allargherà il proprio sguardo a una forma contemporanea di scomparsa: quella che coinvolge i ragazzi che si perdono nel mondo digitale.

La trasmissione si occuperà infatti di giovani e giovanissimi che finiscono intrappolati nella rete, diventando potenzialmente vittime di truffe, manipolazioni e raggiri. Un tema che porta il programma dentro una dimensione sociale molto attuale e che amplia il concetto stesso di “scomparsa”, collegandolo alle trasformazioni del web e delle relazioni online.

Il dopo-Sciarelli senza cancellare il passato: l’obiettivo di Griggi

Il confronto con Federica Sciarelli sarà inevitabile. La giornalista ha guidato Chi l’ha visto? dal 2004, diventandone per oltre due decenni il volto più riconoscibile. Raffaella Griggi, però, sembra voler evitare qualsiasi operazione di sostituzione: la sua intenzione è costruire una conduzione personale, mantenendo intatti il rapporto con il pubblico, l’attenzione ai familiari degli scomparsi e la funzione di servizio pubblico.

La nuova stagione di Chi l’ha visto? parte dunque con una promessa precisa: cambiare quanto basta per aprire un nuovo capitolo, senza perdere ciò che ha reso il programma riconoscibile. Nuovo studio, maggiore spazio agli inviati, attenzione ai casi storici e una finestra sui rischi della rete accompagnano l’arrivo della nuova presentatrice. Il vero banco di prova sarà ora la risposta del pubblico, chiamato a conoscere un nuovo volto senza rinunciare alle certezze costruite negli anni.