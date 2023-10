Paolo Crepet è uno psichiatra, sociologo, saggista e opinionista, famoso anche per non usare mezzi termini ogni qual volta gli viene chiesto un giudizio su un fatto o un personaggio.

Sono proprio le sue esternazioni a far discutere il web, tra chi apprezza le sue idee e i suoi modi diretti e chi, invece, non gradisce quelle che vengono considerate come “invasioni di campo”, commenti non sempre richiesti e lontani dal suo specifico ambito professionale.

È il caso di quanto accaduto con cantanti e artisti di grande successo e dal grande seguito, come Elodie e i Måneskin.

Chi è Paolo Crepet e quante lauree ha: vita e carriera

Paolo Crepet nasce a Torino il 17 settembre 1951, figlio di un pro-rettore dell’Università di Padova. Si laurea in Medicina e Chirurgia presso la stessa università nel 1976. La seconda laurea arriva quattro anni più tardi in Sociologia, presso l’Università di Urbino. La specializzazione in Psichiatria arriva nel 1985, nuovamente a Padova.

Dopo aver lavorato all’ospedale psichiatrico di Arezzo lascia il nostro Paese per trasferirsi in India, dove studia i costumi delle comunità rurali. In gioventù Crepet ama girare il mondo e, in seguito, si trasferisce in Danimarca, Regno Unito, Germania, Svizzera e Repubblica Ceca. Ottiene una cattedra a Rio de Janeiro e presso il Centro di Studi Europei di Harvard. Dopo alcuni anni rientra a Roma per seguire le posizioni antipsichiatriche di Franco Basaglia.

Spesso ospite in televisione, è divulgatore e opinionista in moltissime trasmissioni. Per sua stessa ammissione, la sovraesposizione mediatica non viene ben vista da alcuni ambienti accademici, che hanno scelto di fare a meno di lui. Ma Crepet non si dice mai pentito delle proprie scelte.

Dalla relazione con la moglie Cristiana Melis ha una figlia che porta il nome di sua nonna, Maddalena. Crepet ha raccontato di essere stato in coma tre volte, sopravvivendo a tre distinti incidenti stradali, il più grave con la moto.

Quanti libri ha scritto lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet

Paolo Crepet ha sempre sostenuto la sua vicinanza alle idee di Basaglia, dal quale ha mutuato solide posizioni antipsichiatriche. È un prolifico autore di saggi che indagano diversificati aspetti del disagio della contemporaneità, coniugando un rigoroso approccio scientifico a una scrittura chiara e divulgativa, in grado di essere compresi anche da chi non è avvezzo a certi argomenti.

Tra le opere più importanti ricordiamo “Le misure del disagio psicologico” (1994), “I figli non crescono più” (2005), “Impara a essere felice” (2013) e “Libertà” (2019). L’ultimo libro è del 2023 ed è titolato “Prendetevi la luna”

Paolo Crepet nella bufera: le polemiche sulle cantanti e i vegani

Le esternazioni di Paolo Crepet, spesso forti e dirette, non mancano di far discutere. Come quando nell’ottobre 2023 se l’è presa con i vegani: “Inviti una ragazza a cena e mangia miglio, che ci fai con una così?”.

In quell’occasione molte delle persone presenti hanno preso con una risata l’esternazione, ma il web, come spesso accade, non perdona. Sui social è stata definita un’uscita puerile e sessista.

Crepet è stato criticato ancora di più per i commenti su due star della musica italiana, molto seguite, soprattutto dai giovani. Durante un’intervista, allo psichiatra è stato chiesto cosa pensasse dei nudi di Elodie e Victoria De Angelis dei Måneskin: “In generale, penso che se uno non ha voce, ha fondoschiena. Quando arrivi a mostrarti nudo vuol dire che è la fine. Oltre c’è solo l’endoscopia“, il commento di Crepet a metà tra critica e pungente battuta.