Fabio Maria Damato è stato il manager e braccio destro di Chiara Ferragni fino a quando non è scoppiato il caso del Pandoro Gate. L’Antitrust ha multato l’imprenditrice e l’azienda Balocco per aver ingannato i consumatori facendo credere loro di partecipare a un progetto di beneficienza. A due anni di distanza, Fabio Maria Damato ha deciso di parlare ai microfoni del vodcast di Selvaggia Lucarelli, Burnout.

Cosa ha detto Fabio Damato a Selvaggia Lucarelli sul caso Ferragni?

Fabio Maria Damato ha rivelato che, fino a prima che iniziassero a circolare le notizie sulla possibile comunicazione sbagliata riguardo alla vendita del pandoro griffato e delle uova di Dolci Preziosi (che proprio Selvaggia Lucarelli, con i suoi articoli, contribuì a portare alla luce), nessuno aveva pensato a possibili equivoci.

“Sia sulle uova o sul Pandoro, il packaging e i comunicati stampa erano stati approvati anche dagli enti benefici. Nessuno aveva mai sollevato una problematica al riguardo”, ha detto l’ex manager.

Dopo la pubblicazione delle notizie sull’indagine, è scattato il panico ma nessuno ha mai pensato che si arrivasse a ricevere una multa.

“Il garante era venuto nei nostri uffici e ha fatto tutte le ispezioni, sapevamo che avrebbe potuto multarci”, ha detto Damato. Alla domanda di Selvaggia Lucarelli: “Ve lo aspettavate?” , l’ex manager ha risposto: “In quel momento no, francamente”.

L’ex braccio destro dell’influencer ha parlato anche del famoso video con la tuta grigia di Ferragni affermando di non essere stato coinvolto nella decisione di pubblicarlo.

“Ho ricevuto qualche secondo prima della pubblicazione, in una chat con gli avvocati, questo video e non so se ho fatto in tempo a vederlo tutto, ma poi è andato online”, ha detto.

Damato ha affermato di essere stato in disaccordo con il messaggio di quel video mentre gli piaceva l’idea di ristorare chi aveva acquistato il prodotto.

Cosa è successo a Chiara Ferragni dopo Sanremo?

Tra i passaggi più significativi dell’intervista a Lucarelli, c’è anche il racconto di quanto accadde durante il Festival di Sanremo 2023, esperienza che, secondo Damato, segnò un punto di svolta nel loro rapporto.

All’epoca suscitò alcune polemiche la famosa letterina indirizzata alla “piccola Chiara”. Damato ha precisato che fosse stata scritta dall’influencer e che lei fosse molto gelosa del testo, considerandolo profondamente personale.

L’idea dell’ex manager sarebbe stata invece quella di prendere spunto dal monologo autoironico di Kim Kardashian, nel quale si prende in giro su tutti i cliché su di lei.

Nelle settimane dopo Sanremo, Chiara si sarebbe chiusa e avrebbe iniziato a parlare con pochissime persone. Damato afferma che l’imprenditrice stesse attraversando un momento molto delicato durante il quale i due non hanno “mai parlato”.

Dal Festival i rapporti tra l’influencer e l’ex manager si sarebbero raffreddati arrivando alla decisione di dimettersi dal ruolo. Damato ha concluso che non c’è stato un litigio con Chiara Ferragni ma un progressivo allontanarsi.

“Essere in armonia nei momenti belli è facile, ma è nei momenti duri che bisogna fare squadra, anche se in quei momenti ci si è antipatici. A quel punto ci siamo persi”, ha detto l’ex manager spiegando così la fine di una collaborazione e di un’amicizia tra incomprensioni e silenzi.