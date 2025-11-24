La fantascienza ha fatto un salto concreto nella realtà. Un chip nel cervello traduce i pensieri in parole. Grazie a un’interfaccia cervello-computer sviluppata da ricercatori di Stanford, ora è possibile decodificare il “discorso interiore”, quello che normalmente resta avvolti nel silenzio della propria mente. Un traguardo straordinario non solo per la scienza, ma per chi ha perso la capacità di parlare.

La ricerca, pubblicata su Cell e raccontata da Stanford Medicine, ha coinvolto pazienti con gravi problemi di linguaggio dovuti a una paralisi, causata da patologie come Sla o ictus. Nel loro cervello è stato impiantato un micro-array di microelettrodi — minuscoli sensori posizionati sulla corteccia motoria — che registrano l’attività neurale legata al linguaggio. Questi segnali vengono poi tradotti in parole grazie a modelli basati sull’intelligenza artificiale.

Quando il pensiero diventa parola

Il chip che trasforma i pensieri in parole è rivoluzionario per la sua capacità di decodificare non solo il discorso tentato (cioè il paziente che prova a parlare), ma anche i pensieri non espressi verbalmente: quello che gli esperti chiamano inner speech: i pensieri silenziosi formulati nella mente.

Secondo gli scienziati, le tracce neurali dell’inner speech sono simili a quelle del discorso tentato, anche se più deboli. Basti pensare che, grazie a questa interfaccia, i modelli hanno raggiunto una precisione compresa tra il 14 % e il 33 % usando un vocabolario di 50 parole, e tra il 26 % e il 54 % con un vocabolario molto più ampio di 125.000 parole.

Il punto critico della scoperta: la privacy

Per quanto questa sia una scoperta sorprendente, fa sorgere delle questioni legate all’etica. Leggere i pensieri solleva inquietanti problemi di privacy. Cosa succede se l’interfaccia interpreta pensieri che non si volevano esprimere ad alta voce? Qui entra in gioco l’ingegno dei ricercatori, che hanno messo a punto un meccanismo di sicurezza simile a una “password mentale”.

Per attivare il decoding dell’inner speech, l’utente deve immaginare una frase specifica, insolita e poco spontanea — nel loro studio, ad esempio, “chitty chitty bang bang” — che sblocchi l’interfaccia solo quando è davvero voluto. Questo sistema si è dimostrato efficace nel 98 % dei casi ed è un modo brillante per rispettare l’intimità mentale delle persone.

La lettura del pensiero: un passo verso la libertà di comunicare

Le implicazioni di questa tecnologia sono enormi. Persone che non possono più parlare, che vivono intrappolate nella propria mente a causa della paralisi, potrebbero ritrovare un mezzo naturale, veloce e meno faticoso per esprimersi. Secondo i ricercatori di Stanford, il discorso interno decodificato potrebbe un giorno diventare “fluido, naturale, comodo quanto parlare normalmente”. Inoltre, miglioramenti futuri — come dispositivi wireless, registrazioni da più neuroni o l’esplorazione di altre aree cerebrali legate alla lingua — promettono di aumentare ancora la precisione e la praticità.

Basti pensare al caso di un uomo di 45 anni con la Sla ha riacquistato la possibilità di comunicare grazie a una BCI ultra-sensibile. In questo caso, sono stati impiantati 256 elettrodi nella sua corteccia motoria (nella zona associata ai movimenti della bocca), ed è stata addestrata un’intelligenza artificiale basata sulle sue registrazioni vocali precedenti alla malattia. Il risultato? Un linguaggio che suona autentico: con un ritmo naturale, delle espressioni e persino delle esitazioni. Non una voce robotica, ma una vera espressività ritrovata.

Non stiamo parlando di fantascienza, ma di un cambiamento radicale. Restituire la parola a chi l’ha persa significa restituire dignità, relazione e partecipazione. Certamente servono ulteriori ricerche, iter clinici e miglioramenti tecnologici: le BCI attuali sono ancora invasive e richiedono impianti particolari. Ma la strada è tracciata e già oggi illumina una possibilità concreta: quella di far tornare vivi, dentro e fuori, i pensieri che sembravano smarriti. In fondo, questa tecnologia non legge solo il cervello, dà voce all’anima.