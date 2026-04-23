Il caso di Christina Marie Plante, scomparsa all’età di 13 anni, è uno di quelli che hanno tenuto per anni i riflettori dei media accesi e gli investigatori impegnati a cercare di scoprire cosa fosse successo all’adolescente americana. Dopo ben 32 anni, l’ormai diventata una donna è stata ritrovata e il giallo è stato risolto.

Cosa è successo davvero a Christina Marie Plante

Christina Marie Plante era scomparsa nel 1994 in Arizona. Ritrovata nel 2026, agli inquirenti ha rivelato di non essere stata rapita, ma di essere scappata di casa.

Christina Marie Plante, che ora vive sotto falso nome, ha dichiarato a un investigatore specializzato in casi irrisolti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Gila che alcuni familiari l’avevano aiutata ad andarsene.

“Non eravamo a conoscenza di questa informazione prima di ritrovarla”, ha dichiarato alla NBC News il vice sceriffo James Lahti. “Fino ad allora, non sapevamo dove fosse e credevamo fosse stata rapita”, ha aggiunto.

Le perplessità del vice sceriffo sul caso

Terry Hudgens, ex vice sceriffo della contea di Gila che inizialmente indagò sulla scomparsa della giovane adolescente conosciuta come “Tina”, ha affermato in un’intervista di essere perplesso per l’improvviso interesse suscitato dal caso, poiché, a suo dire, la vicenda si era risolta poco dopo la denuncia di scomparsa della ragazza.

Hudgens ha spiegato che la custodia di Plante era affidata al padre, ma che la ragazza desiderava vivere con la madre. Pertanto, le due si sarebbero date appuntamento in una scuderia dove la ragazza andava per accudire il suo cavallo.

La madre e la figlia sarebbero poi andate in auto all’aeroporto di Phoenix e avrebbero preso un volo per un altro stato, “e forse anche per l’estero”, ha detto.

Hudgens ha dichiarato che le indagini erano state interrotte dopo aver accertato che Plante fosse al sicuro, spiegando che si “trattava di una disputa per l’affidamento”.

Lahti ha precisato che il caso non è però mai stato ufficialmente chiuso e che si sta ancora indagando sull’accaduto. Per rispetto della privacy della donna, l’ufficio dello sceriffo ha dichiarato che non avrebbe rilasciato ulteriori dettagli sulla sua attuale ubicazione.

Cosa era successo nel 1994 a Plante

Plante viveva nella piccola città di Star Valley quando scomparve il 16 maggio 1994. Secondo il manifesto per persone scomparse affisso dall’ufficio dello sceriffo, fu vista per l’ultima volta mentre si dirigeva verso la stalla dove era tenuto il suo cavallo.

In un articolo del 18 maggio 1994, il Payson Roundup citava Hudgens, il quale affermava che Plante “aveva accennato agli amici di voler scappare di casa. Ma tutti non la prendevano troppo sul serio perché non pensavano che se ne sarebbe mai andata senza il suo cavallo e suo fratello”.

All’epoca, Plante viveva con una zia e uno zio che offrirono una ricompensa di 10.000 dollari per informazioni sul suo ritrovamento. Il suo nome fu inserito nei database nazionali dei minori scomparsi e Lahti affermò che gli investigatori avrebbero riesaminato il caso periodicamente con il passare degli anni e il raffreddarsi delle tracce.

Non è stato specificato come gli investigatori siano riusciti a rintracciare Plante, ma la donna ha affermato che non voleva essere trovata e che quanto accaduto nel 1994 apparteneva alla sua vita passata.