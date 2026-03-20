E’ morto Chuck Norris: l’attore, simbolo intramontabile del cinema d’azione e volto leggendario della serie Walker, Texas Ranger, è deceduto dopo un ricovero d’urgenza alle Hawaii. Chuck era nato il 10 marzo 1940 a Ryan, in Oklahoma: amatissimo dai fan anche grazie ad una serie di ‘meme’ sul web, aveva sempre incarnato un’idea di forza e disciplina che ha segnato intere generazioni.

La misteriosa emergenza medica

Chuck Norris era stato ricoverato in un ospedale sull’isola di Kauai, nelle Hawaii, a causa di un’improvvisa emergenza medica. A diffondere la notizia era stato il portale di gossip americano TMZ, che però non aveva fornito dettagli precisi sulla natura del problema.

Fonti vicine all’attore parlavano inizialmente di condizioni stabili e, soprattutto, di uno spirito positivo, tanto che, poco dopo il ricovero, sarebbe stato sentito al telefono mentre scherzava e rassicurava alcuni amici. Purtroppo, invece, la situazione è degenerata nel giro di poche ore.

A sorprendere è anche il contesto in cui era avvenuto l’episodio. Fino al giorno precedente il ricovero, infatti, l’85enne attore si stava allenando regolarmente, senza mostrare alcun segnale di difficoltà. Questo dettaglio aveva rafforzato l’ipotesi che il ricovero potesse essere legato a un imprevisto, forse un piccolo incidente durante l’attività fisica, piuttosto che a una condizione cronica.

Walker Texas Ranger per sempre: il suo stile di vita

Chuck Norris era da sempre sinonimo di disciplina, movimento e attenzione al benessere: sul fronte dell’allenamento, Norris non aveva mai smesso di mettersi alla prova. La sua routine includeva esercizi di forza, attività cardiovascolare e, naturalmente, arti marziali — la disciplina che lo aveva reso celebre in tutto il mondo. Anche con l’avanzare dell’età, aveva saputo adattare l’intensità degli allenamenti, introducendo tecniche a basso impatto per preservare le articolazioni senza rinunciare al movimento.

Questo approccio alla vita si rifletteva perfettamente anche nel personaggio che lo ha reso famoso, Cordell Walker. In Walker, Texas Ranger, infatti, Norris interpreta un ranger guidato da valori come giustizia, integrità e disciplina, gli stessi che caratterizzano la sua vita reale. Non è solo finzione: è una vera e propria estensione della sua personalità.

Ed è forse proprio questa coerenza tra uomo e personaggio che ha reso Chuck Norris una figura ancora così amata, tanto da diventare sul web simbolo dell’eroe che non si ferma davanti a niente, con tanto di meme che lo ergevano protagonista di imprese (anche quotidiane) alle soglie dell’incredibile.