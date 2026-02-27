Lo sappiamo, la frenetica vita moderna appesantisce le nostre giornate con ansia, pensieri intrusivi e cose da fare. Ma il conto di questa routine confusa e con poche pause non è economico in termini di salute, portando a disturbi anche importanti nel lungo periodo.

I professionisti del benessere ci mettono in guardia da sempre, sicché per evitare stanchezza cronica, insonnia, disturbi gastrici e tachicardia dobbiamo essere virtuosi. Da una parte rallentando i ritmi e dall’altra mantenendo uno stile di vita salutare.

L’attività fisica regolare è un anti stress naturale, che aiuta il mantenimento di un apparato cardiovascolare sano e limita anche gli eccessi di peso. Ma è con la giusta alimentazione che possiamo completare il quadro, scegliendo alimenti buoni e genuini.

Va inoltre ricordato che il cibo può essere la nostra migliore medicina anche in caso di ansia eccessiva. Ci sono infatti alimenti che sono amici del buonumore e del sistema nervoso, utili per nutrire l’organismo, ma anche per riportare pace alla mente.

Quali cibi calmano l’ansia

La serotonina è definita la molecola della felicità, in quanto è il neurotrasmettitore che regola umore, sonno, appetito e memoria. Se i suoi livelli nel corpo sono bassi, ecco che si possono presentare disturbi quali ansia e depressione, ma anche insonnia e difficoltà a concentrarsi.

Il cervello e l’intestino sono gli organi dove la serotonina è prodotta, aiutata da un amminoacido essenziale, il triptofano. Se quindi vogliamo agevolare la produzione di serotonina, una dieta ricca di questo nutriente è fondamentale.

Gli alimenti con alto contenuto di triptofano

Le proteine animali sono fonti importanti di questo amminoacido, in dettaglio pesce, carne bianca, uova e latticini. Ma anche il mondo vegetale ha una lista di opzioni interessanti, con i legumi, i semi e la frutta secca in cima alla lista dei supercibi da mettere in tavola.

Se dobbiamo scegliere tra i cereali, il consiglio è di preferire quelli integrali, meglio se farro, avena e frumento, che hanno un contenuto maggiore di triptofano rispetto ad altri. Per chi ama il dolce, ben trovato cioccolato fondente, che ne contiene 290mg per etto.

Ma quale potrebbe essere un buon menù anti ansia? Un’insalata fresca con una fetta di pollo alla piastra o salmone in padella, accompagnata da un panino di farro integrale, è ottima per un pranzo nutriente, leggero e anche ricco di triptofano.

A cena possiamo invece optare per una zuppa di cereali e legumi e un formaggio fresco, o del tofu. Per colazione e per gli snack di metà giornata e pomeriggio, ottimi gli yogurt con semi di chia, noci tritate o semi di zucca, o anche due quadrotti di cioccolato nero.

Frutta e triptofano

Il triptofano, come accennato, si trova soprattutto negli alimenti proteici, siano essi animali o vegetali. Ma anche la frutta può contenerlo, sebbene in quantità meno importanti rispetto alle fonti che abbiamo visto nei paragrafi precedenti.

Le banane, gli avocado e i frutti di bosco sono ottimi per favorire la produzione di serotonina e dopamina. Per cui, possono aiutare non solo a combattere gli stati ansiosi, ma anche a migliorare la nostra felicità, solo aggiungendoli alla nostra alimentazione.

Li possiamo mangiare semplici, o sotto forma di frullato, addizionando latte vaccino o di soia, mandorle o semi di zucca. Se aggiungiamo anche due foglie di spinacio, ricco di magnesio, un minerale amico del sistema nervoso, avremo un superfood speciale per mente e corpo.