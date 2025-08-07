L’estate 2025 è stata segnata, ancora una volta, da polemiche sotto l’ombrellone. Tra un bagno e l’altro, a far discutere è un tema quotidiano per gli habitué: il cibo portato da casa negli stabilimenti balneari.

Sempre più spesso, famiglie e turisti si trovano davanti a cartelli che vietano l’ingresso di panini, insalate di riso e bottiglie d’acqua non acquistate in loco. Ma cosa prevede la legge italiana sui divieti di cibo nei lidi? Ecco svelato cosa puoi fare e cosa non possono vietarti.

Cibo negli stabilimenti balneari: i diritti del consumatore

L’estate 2025 ha portato nuovamente alla ribalta un tema sempre attuale: quello del diritto di consumare cibo portato da casa all’interno degli stabilimenti balneari. In un episodio accaduto nei primi giorni di agosto al “Villaggio Coppola”, nel casertano, una famiglia è stata costretta a gettare la propria insalata di pasta perché un addetto dichiarava che non si poteva consumare il pranzo in loco. La querelle ha generato indignazione e una segnalazione agli organi competenti.

Secondo normative vigenti e confermate da associazioni come Udicon, queste imposizioni sono illegittime e violano diritti fondamentali di libertà di accesso e di consumo. La spiaggia, in quanto demanio pubblico, non può essere trasformata tramite divieti arbitrari in uno spazio chiuso: l’articolo 822 del codice civile e la legge finanziaria 296/2006 chiariscono che la spiaggia è pubblica per natura, anche se può essere data in concessione. Il lido del mare e la battigia (cioè i 5 metri dal mare verso l’interno) devono sempre restare accessibili a tutti, anche davanti a stabilimenti balneari privati.

L’articolo in sé non disciplina il consumo di cibo. Tuttavia, è rilevante per il contesto giuridico, perché i gestori degli stabilimenti balneari hanno solo un diritto di concessione temporaneo e non possono imporre regole in contrasto con le libertà fondamentali dei cittadini, compresa quella di consumare cibo (salvo limiti motivati da igiene o sicurezza). Sulle spiagge esistono altre regole che vanno osservate con attenzione per non incorrere in multe. Sicuramente non quelle legate al cibo.

La normativa, tra ordinanze e buonsenso

Non esistono norme nazionali che autorizzino i gestori a divieti generici contro il cibo esterno, tantomeno ordinanze comunali valide a tal fine. In alcune regioni, come la Puglia, le ordinanze balneari 2025 confermano esplicitamente che, fuori dalle cabine, è vietato inserire clausole che impediscano di consumare alimenti portati da casa.

I gestori possono invece legittimamente stabilire regole di decoro e sicurezza, ad esempio vietando contenitori in vetro o picnic troppo ingombranti. In alcun caso possono costringere i clienti a consumare solo i loro prodotti, né imporre obblighi non conferiti dalla concessione.

Reazioni e interventi recenti

Il caso del Villaggio Coppola ha spinto il Comune di Castel Volturno, nel napoletano, ad emanare un’ordinanza che vieta esplicitamente ai gestori di impedire l’ingresso o il consumo di cibo portato da casa. Si tratta di una reazione concreta volta a tutelare una famiglia penalizzata da disposizioni arbitrarie. Nella fattispecie, i gestori si sono difesi, dichiarando che nessuno ha vietato alla famiglia in questione di mangiare il cibo portato da casa. Il lido permetterebbe di mangiare sotto l’ombrellone solo panini e snack. Per ragioni di igiene e etica, sono vietati altri cibi, bottiglie di vetro o alcolici. “Cerchiamo di tutelare l’ambiente e l’arenile dall’inquinamento di olii e salse”, la difesa del proprietario del Villaggio Coppola.

Le associazioni dei consumatori ribadiscono che ogni anno emergono episodi simili: cartelli con slogan come “Ingresso solo per clienti” o “Vietato introdurre cibo” non hanno alcun potere legale. I consumatori devono conoscere i loro diritti e possono richiedere l’intervento delle autorità qualora si trovassero di fronte a restrizioni illegittime. Nell’annoso scenario delle concessioni balneari, la sensazione è che alcuni gestori si comportano come se le regole per loro non valessero.