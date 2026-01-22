Sicilia, Calabria e Sardegna sono state investite da un’ondata di maltempo eccezionale con un fenomeno molto particolare e potente. In questi territori si è abbattuto il ciclone Harry che ha generato onde giganti e distruttive. Molte famiglie nelle località costiere più a rischio sono state evacuate, la Protezione civile ha diramato l’allerta rossa e diversi luoghi pubblici sono stati chiusi al pubblico. Ma cosa ha generato un tale evento?

Perché il ciclone ha portato onde giganti

Il ciclone Harry ha generato venti di tempesta con raffiche di vento che hanno superato anche i 120 km/h nella Sicilia nord-orientale (poco al di sotto dell’intensità di un uragano di categoria 1), e mareggiate con onde che hanno raggiunto il record di 16 metri di altezza.

Un simile fenomeno non è comune in Italia, l’altezza delle onde ha superato i record storici in questa zona del Mediterraneo. Dal punto di vista meteorologico si tratta di un fenomeno tipicamente associato ai cicloni tropicali o extratropicali.

Seppure il ciclone Harry non sia un fenomeno di questo tipo, ha avuto comunque un’intensità paragonabile a una tempesta extratropicale.

Questo tipo di fenomeno si genera quando abbiamo contemporaneamente bassa pressione atmosferica e forti venti, condizione perfetta per la formazione di un moto ondoso che può produrre onde anche alte svariati metri.

Queste onde si generano in mare aperto e non sulla costa, possono propagarsi per centinaia di chilometri e abbattersi sulla costa a intervalli più o meno regolari ogni 10 secondi. In gergo tecnico il fenomeno viene chiamato swell.

Cosa sono le onde di tempesta e swell

Lo swell è il termine usato dai surfisti per indicare un insieme di onde che si separano e si allontanano da una tempesta o da un fenomeno meteorologico che, generalmente, si sviluppa nell’oceano.

Si tratta appunto di una mareggiata che ha origine dall’azione di un qualche fenomeno meteorologico, che ha origine al largo; avvicinandosi alle coste e alle spiagge, diventa un’onda con caratteristiche particolari che permettono di cavalcarla.

Più è alta la superficie marina in grado di generare moto ondoso sotto l’azione del vento (un parametro chiamato fetch), più energia viene trasferita alle onde risultanti che di conseguenza saranno più alte e più distruttive.

A determinare l’altezza e la portata delle onde sono principalmente tre parametri: la velocità del vento, la durata del vento, e il fetch. Nel caso della tempesta Harry tutti questi parametri erano elevatissimi. La combinazione di tutte queste condizioni, unita all’innalzamento fisiologico dovuto alla bassa pressione, ha portato all’eccezionalità delle onde di tempesta che hanno colpito soprattutto la Sicilia, ma anche la Sardegna e la Calabria.

In sintesi, il ciclone Harry ha generato uno swell con caratteristiche da moto ondoso oceanico, perfette per in surfisti ma anche devastanti e potentissime.

Le condizioni che hanno portato alla formazione del ciclone sono state: un’area di bassa pressione in risalita dal Nord Africa, in particolare tra Algeria e Tunisia, che trasporta aria mite e molto umida verso il Mediterraneo centrale, fornendo energia al sistema; correnti polari in discesa dai Balcani, quindi aria fredda e instabile che è entrata in collisione con quella più calda africana; la temperatura del Mar Mediterraneo, che in queste settimane risulta più calda di circa 2,5°C rispetto alla media climatica, un’anomalia che ha trasformato il mare in una vera e propria “benzina” per le tempeste.