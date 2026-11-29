Quando la sua fidanzata aveva attraversato il ponte, il vento non sembrava rappresentare un problema. Pochi istanti dopo, però, le condizioni sono cambiate e Henry Thomas, un escursionista tedesco impegnato in un trekking nella Patagonia cilena, si è ritrovato a fare i conti con violente raffiche a 45 metri di altezza. Aggrappato ai lati della passerella, con uno zaino di circa 18 chili sulle spalle, il turista ha faticato a mantenere l’equilibrio mentre la struttura oscillava sopra una gola rocciosa. A documentare la disavventura, avvenuta nel Parco nazionale Torres del Paine, è stato un compagno di escursione.

Il ponte sospeso inizia a oscillare mentre l’escursionista lo attraversa

Sette giorni di cammino attraverso uno dei paesaggi più suggestivi e selvaggi dell’America meridionale. Era questo il programma di Henry Thomas, turista tedesco arrivato in Cile per percorrere il cosiddetto Circuito O, uno degli itinerari escursionistici del Parco nazionale Torres del Paine, nella regione di Magellano.

Lungo il tragitto, il giovane si è trovato a dover attraversare un ponte sospeso con una passerella fatta di assi di legno. La struttura, lunga circa 52 metri, permette agli escursionisti di superare una gola rocciosa passando a circa 45 metri di altezza rispetto al terreno sottostante. A rendere particolarmente complicato l’attraversamento è stato un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche: mentre Henry si trovava sul ponte, le raffiche sono diventate sempre più intense, facendo oscillare come un pendolo l’intera passerella.

Nel filmato realizzato dal compagno di viaggio Martin, l’escursionista appare con le gambe divaricate e le braccia tese verso i lati del ponte, nel tentativo di mantenere una posizione stabile. A complicare i movimenti c’era anche il peso dello zaino che portava sulle spalle, quasi 18 chili. Una situazione che ricorda quanto le avverse condizioni meteorologiche possano mettere in difficoltà chi pratica attività all’aperto, come accaduto anche a un gruppo di escursionisti sorpresi da un violento acquazzone durante una via ferrata in Cina.

La testimonianza del turista e la chiusura del ponte

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Henry, che ha spiegato di aver deciso di affrontare il passaggio dopo aver visto la propria fidanzata raggiungere l’altra sponda senza particolari difficoltà. In quel momento il vento era assente e il ponte era stabile. Se le condizioni fossero state quelle che ha dovuto affrontare successivamente, ha ammesso l’escursionista, avrebbe rinunciato in partenza all’attraversamento.

Nonostante le difficoltà, Henry è riuscito a raggiungere l’altra estremità del ponte senza riportare conseguenze e senza che fosse necessario un intervento di soccorso. La conferma della criticità delle condizioni è arrivata una mezz’ora dopo il passaggio del gruppo, quando un guardaparco della CONAF, la Corporazione nazionale forestale cilena, ha raggiunto la struttura e ne ha disposto la chiusura. Un epilogo fortunatamente diverso da quello di altre disavventure in montagna, come quella dei due scalatori rimasti bloccati sul Monte Bianco durante una notte di maltempo.

Dove si trova il ponte sospeso e perché in Patagonia il vento è così forte

Situato nell’estremo sud del Cile, il Parco nazionale Torres del Paine è una delle destinazioni più conosciute della Patagonia. Le sue montagne dalle forme imponenti, i ghiacciai, i laghi e le vallate richiamano appassionati di trekking provenienti da tutto il mondo. La bellezza del paesaggio convive, però, con condizioni climatiche che possono mettere a dura prova anche gli escursionisti più preparati.

La Patagonia è esposta alle correnti occidentali che attraversano le latitudini meridionali del pianeta. La conformazione del territorio, caratterizzato da rilievi montuosi, vallate e gole, può inoltre favorire localmente l’accelerazione del vento. La stessa amministrazione del parco richiama l’attenzione dei visitatori sulla variabilità delle condizioni atmosferiche e sulla necessità di rispettare le disposizioni dei guardaparco.

Cos’è il Circuito O del Torres del Paine

L’itinerario scelto da Henry Thomas è conosciuto anche come Circuito del massiccio del Paine. Si tratta di un percorso ad anello che consente di esplorare diversi versanti del complesso montuoso, raggiungendo zone accessibili soltanto attraverso escursioni di più giorni.

Per la stagione 2026-2027, il calendario ufficiale del parco prevede l’apertura del circuito dal 1° novembre al 31 marzo. Chi intende affrontarlo deve organizzare preventivamente i pernottamenti nei campeggi o nei rifugi autorizzati.

Video tratto da: KameraOne