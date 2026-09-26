Non serve aspettare che arrivi il freddo per iniziare a vedere le cimici asiatiche. Anche quando le temperature sono ancora estive, questi insetti possono cominciare a cercare un riparo per superare l’inverno. A far scattare questo comportamento non è infatti il termometro, ma la quantità di luce disponibile durante la giornata.

Per la cimice asiatica (Halyomorpha halys), il passaggio verso i luoghi in cui trascorrere l’inverno può iniziare quando le ore di luce scendono sotto le 13,5. È una soglia che, alle nostre latitudini, viene raggiunta tra la fine di agosto e settembre. Ecco perché può capitare di trovarne diverse concentrate sulle pareti degli edifici già quando fuori si raggiungono ancora temperature elevate.

In questa fase gli insetti cercano superfici esposte al sole e, successivamente, punti riparati dove rimanere durante i mesi più freddi. Le abitazioni possono quindi diventare un rifugio particolarmente favorevole. Una volta dentro, le cimici possono restare nascoste a lungo e ricomparire quando il calore degli ambienti interni interrompe il loro periodo di riposo.

Cosa fare per non far entrare le cimici asiatiche in casa

Le cimici asiatiche non hanno bisogno di un ingresso evidente: sono sufficienti piccole aperture nei punti meno visibili dell’edificio.

Uno dei passaggi da verificare è il cassonetto delle tapparelle, soprattutto quando presenta spazi tra il pannello e la parete o aperture non protette. Anche gli infissi meritano un controllo: guarnizioni consumate o distaccate possono lasciare piccoli varchi facilmente sfruttabili dagli insetti.

Un controllo analogo va fatto sulle griglie di aerazione. In questo caso non bisogna chiudere semplicemente il passaggio dell’aria, ma proteggerlo con una rete a maglia sufficientemente fine da impedire agli insetti di attraversarla. Lo stesso principio può essere applicato ad altri punti di ventilazione presenti in garage, sottotetti e locali tecnici.

Anche le zanzariere vanno controllate prima che inizi il periodo di maggiore attività. Un bordo sollevato, una piccola lacerazione o uno spazio tra la rete e il telaio possono infatti vanificarne la funzione.

Questi interventi non richiedono necessariamente lavori complessi. Una guarnizione adesiva, un paraspifferi o una rete metallica possono essere sufficienti per intervenire sui punti più esposti. Il momento giusto per farlo è prima che le cimici inizino a cercare un rifugio, non quando sono già entrate.

Cimici asiatiche, come eliminarle senza che puzzino

Il problema più noto delle cimici asiatiche è quello dell’odore. Quando vengono schiacciate o disturbate, possono liberare una sostanza difensiva dall’odore particolarmente persistente.

Se l’insetto si trova su una parete o su un’altra superficie facilmente raggiungibile, può essere raccolto e trasferito all’esterno senza toccarlo direttamente. Quando invece sono presenti più esemplari o si trovano in punti difficili da raggiungere, l’aspirapolvere può essere una soluzione pratica. In questo caso è importante occuparsi subito del contenitore o del sacchetto, così da evitare che gli insetti possano tornare nell’ambiente domestico.

Tra i sistemi utilizzati per intervenire direttamente sugli insetti c’è il ghiaccio secco e il vapore che può essere impiegato sulle superfici per raggiungere gruppi nascosti in interstizi e punti difficili.

Più cautela è invece necessaria con i tanti rimedi naturali che circolano online. Aglio, menta, oli essenziali e altre sostanze vengono spesso indicati come repellenti, ma non hanno lo stesso ruolo di una barriera fisica. Possono eventualmente essere considerati un supporto, ma non sostituiscono la protezione degli accessi.

C’è poi una distinzione importante da fare sull’odore. La sostanza liberata dalla cimice quando viene disturbata non è ciò che spiega da sola la presenza di altri esemplari. L’aggregazione è legata anche a segnali chimici specifici, tra cui il feromone prodotto dai maschi.

Per gestire il problema in casa, quindi, conviene distinguere due momenti: impedire l’ingresso prima della stagione invernale e rimuovere gli eventuali esemplari presenti senza schiacciarli.