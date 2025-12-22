VIDEO
Claudio Baglioni conquista il Senato: applausi da Mattarella

Si è svolto al Senato il tradizionale concerto di Natale, aperto dall’inno nazionale, che ha visto in Aula a Palazzo Madama l‘orchestra e il coro del Teatro San Carlo di Napoli e Claudio Baglioni, entrambi applauditissimi.

Nei primi banchi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – accolto da un lungo applauso al suo ingresso – il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana (non c’è, quest’anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni). In rappresentanza del governo sono presenti Alessandro Giuli, ministro della Cultura, Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e Giuseppina Castiello, sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento.

In Aula anche molti parlamentari dei diversi schieramenti: folta pattuglia di Fdi, tra cui il presidente del gruppo al Senato Lucio Malan. Tra i rappresentanti dell’opposizione ci sono Marco Meloni e Walter Verini del Pd, Silvia Fregolent di Italia Viva, Marco Lombardo di Azione.

Fonte: u.s. Quirinale

