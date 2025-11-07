Da anni circola online una teoria surreale: Claudio Baglioni sarebbe morto nel 1990 in un incidente d’auto e da allora sul palco ci sarebbe un “clone”, ribattezzato affettuosamente (o malignamente) Sbaglioncino. Una storia che sembra uscita da X-Files, con tanto di “analisi scientifiche” di iridi, foto confrontate fino all’ultimo pixel e testi delle canzoni letti come se fossero messaggi in codice. Spoiler: no, Claudio Baglioni non è stato sostituito. Ecco perché questa teoria del complotto non sta in piedi.

Da dove nasce il complotto su Baglioni “sostituito”

Il punto di partenza è l’incidente stradale del 1990, poco prima dell’uscita di Oltre. All’epoca si parlò di gravi lesioni alle mani e alla lingua, poi ridimensionate. Qualche giorno dopo, Baglioni apparve al Maurizio Costanzo Show: visibilmente provato, con i punti di sutura ancora in bocca, raccontò l’accaduto e, non potendo cantare a piena voce, eseguì il brano strumentale Tienimi dentro te (legato ai fatti di piazza Tienanmen).

Quel passaggio televisivo, per i fan, è rimasto un momento fortissimo: un Claudio pallido, affaticato, ma riconoscibilissimo per voce, gesti ed emozioni. Per i complottisti, invece, è diventato il “prima/dopo” perfetto su cui costruire la leggenda: da lì parte la narrazione che il vero Baglioni sarebbe morto nell’incidente e che la tv avrebbe mostrato un sosia già “subentrato”.

Le presunte “prove scientifiche”: iridi, foto e testi letti come codici segreti

I sostenitori della teoria si appoggiano a tre tipi di “prove”, Confrontano le foto nel tempo, analizzando le immagini degli anni ’80 e foto successive al 1990 per dire che:

degli occhi sarebbe cambiato (più chiari); la distanza tra gli occhi non coinciderebbe;

Poi c’è la lettura dei testi di Oltre: alcuni estratti vengono interpretati come “confessioni” o messaggi cifrati:

che parlano di “morte”, “abisso”, “quello che non mi uccise”; riferimenti a incidenti, strade, rischi;

Si aggiungono al quadro tempistiche e “sparizioni”, mettendo in fila:

il lungo periodo di lavorazione del disco ;

; la separazione da Paola Massari;

da Paola Massari; un certo cambio d’immagine negli anni. Il tutto viene presentato come indizio di un gigantesco rimpiazzo orchestrato dall’industria discografica.

Sulla carta sembra quasi un giallo. Nella realtà, regge pochissimo.

Perché la teoria non sta in piedi (e cosa si dimentica)

Partiamo dalla cosa più semplice: il tempo passa per tutti. Se confronti una tua foto di dieci o vent’anni fa con una di oggi, troverai differenze nel viso, nello sguardo, nella pelle, nelle rughe, nella forma del contorno occhi. È normale.

Alcune “differenze” citate dai complottisti si spiegano in modo banalissimo: dagli anni ’80 agli anni 2000 il volto cambia, si affina, perde tondo infantile, compaiono linee diverse. Persino chi commenta da fan ammette che Baglioni ha fatto interventi per la miopia, una probabile blefaroplastica, forse filler. Tutto perfettamente coerente con l’aspetto che ha oggi. L’effetto degli occhi “più chiari” può dipendere da luci, trucco, qualità delle riprese, stanchezza, lacrimazione. Non serve tirare in ballo cloni.

Poi c’è il capitolo voce. Per decenni, fan di ogni età hanno visto Baglioni dal vivo in tour, spesso più volte, seduti in prima fila, a pochi metri da lui. Tutti raccontano la stessa cosa: gestualità identiche, estensione vocale riconoscibile, modo di parlare e di ridere inconfondibile.

Trovare un sosia che canti, suoni, scriva, si muova e tenga il palco come lui, in tempi strettissimi e senza che nessuno dell’entourage tradisca nulla per oltre trent’anni, sarebbe un’operazione talmente complessa da sfiorare la fantascienza. E infatti, chi ha lavorato con lui prima e dopo l’incidente ha sempre smentito qualsiasi sostituzione, parlando semplicemente di un artista riservato, che ha attraversato momenti difficili, cambi di vita, e che – come molti – è anche ricorso a ritocchi estetici. Fine.

Perché ci piacciono così tanto queste leggende?

La storia di Baglioni “sostituito” non è un caso isolato: richiama da vicino la vecchia leggenda su Paul McCartney “morto e rimpiazzato”. Il meccanismo è sempre lo stesso: c’è un personaggio amatissimo e di grande successo, c’è un evento reale (un incidente, un cambio di look, una lunga assenza), qualcuno ci costruisce sopra una narrazione alternativa, piena di dettagli pseudo-scientifici, i fan più suggestionabili iniziano a rileggere ogni canzone, gesto o foto come indizio.

Sono storie che funzionano perché danno l’illusione di “sapere di più”, di essere parte di un livello segreto della realtà. E perché trasformano la normale evoluzione di una persona – cambiare stile, invecchiare, separarsi, rientrare dopo anni – in un thriller degno di un telefilm.

A distanza di anni, la teoria su Baglioni morto e sostituito fa soprattutto sorridere. Lo si capisce anche dal tono dei commenti di molti fan: si ride del fatto che, a forza di confrontare foto lontane decenni, finiamo tutti per sembrare sosia di noi stessi. Quello che resta, al netto delle bufale, è un artista che ha segnato intere generazioni, canzoni che hanno accompagnato amori, matrimoni, vite intere, e una voce che, ritocchi o no, è sempre riconoscibile.