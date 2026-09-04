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VIRALI 04 SETTEMBRE 2026

Cliente spinge robot umanoide: scatta la rissa!

Redazione Virgilio Video

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Non provocare Sioma! In un negozio di elettronica a Saratov, in Russia, un robot umanoide soprannominato Sioma ha reagito ad una spinta di un cliente facendo scattare una sorta di rissa.

Quasi come se fosse stato provocato o si fosse sentito minacciato, Sioma, ha adottato una posizione da ‘kung-fu’ e ha iniziato a tirare calci e pugni, fino a quando un altro cliente è riusito a schiacciare un pulsante sulla sua schiena e a spegnerlo.

Il video è immediatamente diventato virale sul web, con tanto di commenti sui social che hanno confrontato la scena con altre simili viste in ‘Terminator’ o film sui robot ‘ribelli’.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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